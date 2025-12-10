國軍「方陣快砲」現蹤街頭？專家分析網傳照片：不會放在路邊水泥座

近日社群平台上流傳多張照片，畫面中軍艦火砲出現在台灣的公路與市區，例如，近迫武器「方陣快砲」與「76快砲」被吊車安裝在海岸公路或城市路口，旁邊還立著黃色警示牌，寫著「前方方陣快砲」、「前方有76快砲」，甚至還有倒下的測速照相桿。經事實查核中心查證，這些圖片其實是迷因文化與生成式AI結合的產物，利用誇張的視覺與敘事，幽默呈現近期「台灣測速照相是否氾濫」的社會討論，也吸引大量分享與討論。

時代力量日前發布新聞稿指出，台灣測速照相密度極高、罰單數量是日本數倍，但交通死亡率卻更高，批評速限未依科學依據制定、罰鍰分配制度鼓勵地方政府增設測速設備，呼籲中央與地方立即改革。

該篇新聞稿發布後，引發社群熱議，迷因粉專也以誇張方式戲仿政策討論，部分帳號在時力新聞稿發布隔日貼出一張「安裝方陣快砲」的圖片，並寫道「時代力量『測速照相無法拯救人命』 沒錯！我們完全支持這個說法，只有方陣快砲才能消滅威脅！」隨後，許多網友使用AI工具，將方陣快砲與76快砲置入各種公路或市區場景，創造出不同版本的迷因圖，並迅速在社群中傳播。

舒孝煌：方陣快砲與76快砲都是安裝在軍艦上的武器系統

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌接受查核中心訪問時表示，方陣快砲與76快砲都是安裝在軍艦上的武器系統。前者用於攔截高速飛行的反艦飛彈，後者是艦艇上的中口徑主砲。這些武器的火控雷達設計、後座力、供電需求、震動與安全管制等，並不適用於一般道路環境。

舒孝煌進一步說明，真正的方陣快砲通常固定於艦艇甲板或軍事基地的專用結構，不會簡單地放置於道路旁的水泥座上。網傳圖片中的水泥台座與民用工程、道路現場環境顯示，並不具備軍用方陣快砲系統所需的複雜配線、震動抑制、維修環境等要求。

查核中心總結表示，現在生成式AI技術越來越普及，辨識、理解與查證資訊更顯重要。因此，當看到「太戲劇化」的畫面，不妨多看一眼、多問一句、多查一下，再按下分享鍵。

