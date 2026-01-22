國軍「漢光42號」演習籌備起跑！ 實兵演習天數料再創新高

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍年度演訓重頭戲「漢光42號」演習將在今年春季起登場，料將實施電腦兵推後，於今年夏季進行實兵演訓，現已進行先期籌備工作。據了解，國軍在評估去年度為期10天9夜的「漢光41號」實兵演習成效後，今年可望將天數再延長，確切規劃則尚待討論。

國防部去年7月實施「漢光41號」實兵演習，共計10天9夜，與以往7天6夜、5天4夜的演習相比，多了我國因應灰色地帶襲擾的應處作為，且延續前年「不劇透」模式，考驗各級官兵應對突發狀況的能力。

相關人士表示，國軍在評估去年度演訓成效後，可能將今年度「漢光42號」實兵演習的時程再延長，但確切延長幾天、含括哪些課目等，都還在研議當中。

國軍已就「漢光42號」演習進行初期籌備工作，根據軍方消息指，第五作戰區指揮官邵智君中將昨主持「作戰會報暨漢光演習啟始會議」，召集三軍部隊重要幹部與會，針對當前敵情威脅、演習執行規劃、近期重要工作提醒及部隊戰備整備狀況等實施研討，要求各單位持恆強化防衛作戰能力，達到高戰備水準目標。

邵智鈞表示，各項工作需依期程嚴密管制，完善先期規劃，確保任務執行順遂；各單位也應善用平時戰備訓練時機，掌握主場優勢，熟稔作戰地境內地形地貌，靈活轉換戰術位置，以符合真實作戰要求。

邵智君也提醒，面對日漸複雜局勢，各單位均需提高警覺，慎防共諜滲透，公務資料與資訊管理須落實分級管制，並持續強化保密作為及保防教育，確實維護部隊純淨，以利各項演訓與戰備任務圓滿完成。

