國軍「電子傷票系統」首亮相！ APP搞定傷勢、急救記錄 強化後送收治

近年，國軍除了採購各項新式武器，也致力於強化戰傷救護的能力和設備。當中包括先進的訓練中心、向美軍師法的急救模式。而在這兩天的醫療科技展中，國防醫學大學，也首度公開了和科技大廠合作開發的「電子傷票系統」，目標是取代傳統的紙本，讓醫務人員在處置傷兵時，用APP就能詳盡記載傷勢，並且同步到指揮單位和醫療院所，以利後續的救護安排。

國防醫學大學攜手科技大廠，研發的「電子傷票系統」，於醫療科技展中首度亮相。(圖／TVBS)

在國軍防衛作戰演練中，官兵們面對激烈交戰後的混亂場面，必須活用近年所學，迅速為傷患止血並進行檢傷分類，包括填寫紙本傷票，詳盡記錄傷患的傷勢和處置，以利接手救治的單位，作出正確判斷和處置。

然而，紙本傷票都是隨身。一旦傷患被送往下一線收治站，在戰場中想追蹤治療狀況，往往困難重重——資訊中斷、紀錄不全、追溯不易，這些問題在真實戰況中可能致命。

2025醫療科技展中，國防醫學大學衛勤訓練中心教官陳彥宏，示範電子傷票的操作：「每位官兵身上，都會配置這個電子傷票。」

電子傷票未來由官兵個人攜帶，外觀為吊牌，可在醫務兵輸入傷情後，藉由NFC方式寫入資料，依照傷勢程度更換不同分級燈號，以利醫護辨識處理。(圖／TVBS)

教官打開手機上的APP，迅速選擇傷情等級並透過NFC系統掃描寫入。若是傷勢嚴重，輸入後再用NFC系統寫入電子傷票，電子傷票會立即顯示紅色燈號。

國軍的檢傷分類，採用與美軍和北約相同的標準，以不同顏色燈號區分傷情：綠色代表輕傷只需簡易治療，黃色象徵傷患有骨折或皮肉傷但非立即危及生命，紅色表示情況緊急必須立即手術，黑色則代表生還希望渺茫。

電子傷票可由醫務兵，使用APP輸入傷情，藉由NFC方式寫入資料，依照傷勢程度更換不同分級燈號。(圖／TVBS)

陳彥宏進一步解釋，系統可詳細記錄傷患狀況，包括槍傷位置、斷肢部位、止血帶使用時間等關鍵資訊，這些數據會同步傳送至後送醫療單位，使醫護人員能預先準備必要的醫療器材與處置。

國防醫學大學衛勤訓練中心主任葉誥翔強調，傳統紙本傷票遇水遇血容易髒污破損，且無法隨傷情變化更新資訊，對後端救護人員和醫院造成極大困擾。電子傷票系統不僅解決了這些問題，還能追蹤傷患流向，確保傷癒歸隊的官兵，或是在院觀察者，能被妥善安排與獲得單位聯繫。

傷兵的資訊建立於電子傷票後，將同步至雲端後台，指揮所與醫療單位都能同步掌握狀況。(圖／TVBS)

盤整近三年來，國軍對戰傷處置的訓練和設備強化動作明快積極。去年啟用的戰傷救護訓練大樓將向美軍學習的專業技能和分級認證全面落實到各個部隊。成形的前進外科小組機制，與其所採用的專用攜帶式裝備，也完全比照美軍規格，更已在城鎮韌性演習中展現能量。

事實上，國內外對於台海情勢展開推演的共同結論，都是衝突一旦爆發，醫療資源將成為左右國軍續戰能力與民心意志的重要關鍵。

國軍目前所使用的紙本傷票。(圖／TVBS)

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，過去軍方曾認為可大量依賴民間醫療設施支援，但在當前情勢下，共軍火力可能大面積覆蓋台灣本島，短時間內在集中區域造成大量傷患且難以後送的情況下，國軍自建戰傷救護系統變得極為重要。

雖然沒人期待這些新設備有派上用場的一天，但面對詭譎多變的情勢，國軍只能盡力做好萬全準備。

