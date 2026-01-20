國軍1.25兆預算細節曝！購2032架反裝甲無人機

國軍將採購2032架監偵及攻擊性無人機，以及20萬架無人機。（圖／東森新聞）





國軍1.25兆軍購特別預算案更多採購細節曝光，將採購2032架監偵及攻擊性無人機，以及20萬架無人機，可望滿足未來新興戰場的作戰實需。不過部分採購項目和數量不明，被在野黨立委批評，國防部用「機密」兩字包裝，刻意規避監督。

美軍攻擊型無人機加速俯衝灌頂攻擊，裝甲車炸出火光秒成廢鐵。彈頭重達約14公斤，高續航力航程，達約160公里遠。強大火力被視為敵裝甲假殺手。在這回國防部特別預算軍購中，首度揭露預計將購買攻擊型無人機1554架、監偵行無人機478架，其餘尚未公開的無人機達20多萬架次。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「以後的戰場就是說，先有大批的中小型無人機去前面偵查，偵查到敵情之後，再由後續的所謂自殺式無人機去攻擊，它是必備品，它也是消耗品，所以我們才要囤這麼多量。」

海上防衛美軍無人艇破浪前行，執行偵蒐任務。國軍強化濱海作戰力，預計將採購1000多艘無人艇，搭配現有船艦執行先遣偵蒐搭配攻擊任務。因應新興戰場環境，無人載具成重中之重。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「台灣海軍打的是所謂的首次戰略，這些散布在各個漁港的一些所謂自殺無人艇，反而就可以發揮出效用。但是前提是說相關的通訊跟導控裝備不能受到中國的干擾。」

國軍編列1.25兆特別預算，根據曝光資訊看似對採購項目有了初步方向概念，不過部分採購項目籠統介紹概念式說明，就連採購是分批還是逐年、數量定義不明，形同端出無菜單料理，讓在野難以買單。

立委（國）馬文君：「現在國防部好像故意把（軍購預算）包裝成機密預算，或者它是機敏性的，我覺得這個可能是刻意，要規避這項相關的監督。」

國軍端出軍購菜單，但在野憂心，接下來預算桌上端出的菜，餐權完全交由主廚決定。

