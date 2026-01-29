【國軍115年春節加強戰備】勁蜂1型 近炸殺傷範圍更大

文：記者葉軒瑜

昨日首度公開實彈射擊的「勁蜂1型」攻擊型無人機，成功命中標靶，展現國軍在近岸打擊能力及不對稱作戰上的自主研發能量。「勁蜂1型」由國家中山科學研究院研發，採發射筒彈射起飛，藉氣體產生器建立初速，並由電動馬達承接動力爬升至指定高度，最高升限約150公尺，飛行速度可達50節、導控距離約8公里，同時機體整合可見光（EO）與紅外線（IR）攝影機，具備日、夜間搜索能力，使操作手可即時鎖定目標並執行打擊。任務執行時，無人機操作手接獲敵情位置資訊後，透過導控平板編輯導航點並上傳系統，使無人機可依照任務預劃導航飛行，執行偵蒐或打擊任務，同時爆炸模式也可設定為在目標近距離處引爆，藉近炸功能造成更大的殺傷範圍。

