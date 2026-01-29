【國軍115年春節加強戰備】勤訓精練 發揮「偵打一體」作戰效能
記者葉軒瑜／專訪
在昨日「近岸防域作戰協力濱海打擊」操演中，飛彈發射車組與無人機的聯合應用，仰賴每一位官兵長時間的專業累積與訓練成果，發揮「偵打一體」作戰最大效能。海鋒第2大隊機動3中隊區隊長賈中尉表示，機動飛彈車組在部署過程中，常面臨地形受限與時間壓力等挑戰，車組成員憑藉平時訓練累積，迅速結合地形、地貌，靈活運用植被與偽裝網架設戰術位置，以降低暴露風險，而其中的選址判斷、進駐陣地到完成偽裝，每一項決策皆仰賴臨機應變及判斷能力。未來她將持續精進本職學能，帶領官兵堅守崗位，全力確保任務遂行。
陸戰99旅步1營支援連林宥勝上士則分享，無人機操作初期最大的困難，在於跨領域學習與建立穩定的立體空間感，需同時兼顧影像判讀與任務需求，為此他透過反覆訓練與實際操演時機，逐步強化飛行操作技術的熟練度，此次運用所學操作攻擊型無人機，在過程中即時回傳影像並依指揮精準打擊目標，使戰場資訊能迅速轉化為行動依據，讓新式裝備真正融入戰略運用，成為守護海疆的重要支撐。
