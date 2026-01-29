【國軍115年春節加強戰備】勤訓精練 發揮「偵打一體」作戰效能

南部中心／陳姵妡、陳家祥 高雄報導國造潛艦海鯤號今天進行第七度海測，表定首度進行水下50公尺的潛航測試，台船及海軍高層登艦陪同，軍事迷更是一早到場，要見證歷史性的一刻。綠營立委呼籲，在野黨不要再阻擋國防預算和攸關保護台灣重要戰力的後續艦建造預算，而軍事專家認為，比較各國潛艦製造期程，海鯤號的進度是順利的。大批軍事迷，帶著自製的國旗，開心揮舞旗幟，迎接海鯤號出港，要見證首次潛航。（圖／民視新聞）軍事迷：「海鯤艦，加油。」眾人熱情歡呼，迎接國造潛艦海鯤號，週四進行第七次海測，更預計首度進行潛航，清晨就有軍事迷遠道而來，拉起紅布條，一起為海鯤號加油！軍事迷：「畢竟是我們國造的潛艦，所以很支持它，也希望它一切能順利成功。」軍事迷：「很興奮啊，我本身是海軍迷，我關心海軍很久了。」正式進行潛航測試的海鯤號，打算在外海淺水域，進行下潛50公尺的潛航，測試聲納跟動力系統，未來將分階段逐步下潛，最後將會執行200公尺潛航。更傳出包括台船、海軍高層，都一起登艦參與測試，見證歷史性的一刻。軍事專家紀東昀：「伸出潛望鏡跟呼吸管，來進行包括聲納，動力系統還有水下計程儀，這部分的測試，以及它整個水密艙跟壓力殼，在各個深度的表現，所以今天是一個淺水域的測試。」台船整理近年各國潛艦製造期程，秀出數據，反駁海鯤號工期長、價格高的指控。（圖／民視新聞）國造潛艦海鯤號，2020年開工，隔年11月安放龍骨，原訂去年11月交艦，因期程後延，引發外界質疑整個工期是否延宕。軍事專家紀東昀：「以各國目前原型艦，它整個建造跟測試的期程來比較，台船的速度，其實是比一般國家都還要快。」民進黨立委王定宇：「我們也希望在野黨，看到國軍弟兄這樣的努力，台船這樣的打拼，不要再杯葛相關預算，後續艦的建造國防年度預算，或者國防特別條例相關的付委，能夠盡快按照程序來走。」不只立委喊話在野黨別杯葛預算，台船更秀出各國潛艦製造期程，反駁海鯤號工期長、價格高的指控。但海鯤號順利來到潛航測試，也是國艦國造新的里程碑，潛艦後續交艦進度，也受到外界高度關注。原文出處：海鯤號首度潛航測式 專家比較各國製造期程：進度順利 更多民視新聞報導"海鯤號"現身高雄港 專家:估移泊準備潛航測試國造潛艦"海鯤號"第6度海測 為確保潛航能萬無一失「四個小朋友、少棒奪冠」要再見了 央行今起徵求新版紙鈔圖像「不會有政治人物」

