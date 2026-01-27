【國軍115年春節加強戰備】地空整體作戰演練 新式戰力展成果

記者林睿奕、葉軒瑜／臺中報導

農曆春節將屆，國防部昨日舉行「國軍115年春節加強戰備」媒體邀訪活動，首日上午由陸軍10軍團整合聯兵586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅，執行地空整體作戰操演，派遣海馬士多管火箭系統、攻擊型無人機等新式武器裝備，展現新裝備與兵種協同作戰訓練成果。

10軍團昨日在新社龍翔營區進行操演，以「立即備戰操演」想定為背景，模擬敵企圖對機場要地進行突襲，官兵依序進行「短程防空接戰」、「地空整體作戰」、「無人機攻擊」、「戰鬥隊戰場掃蕩」、「跨區增援射擊」等課目，驗證戰備部隊快速應變、制變與協同作戰能力。

無人機敵情偵蒐 迅速瓦解敵指揮鏈

過程中，戰備防空排立即完成野戰防空陣地開設，運用陸射劍二防空飛彈進行接戰，在模擬的敵特攻駕駛改裝車輛向機場發起突襲，並引導直升機實施機降，企圖奪取機場要地的同時，戰備部隊先期派遣監偵排，運用戰術近程無人機進行敵情偵蒐，引導AH-1W攻擊直升機實施火力壓制，狙擊組同步搜索敵指揮官，迅速瓦解敵指揮鏈。

緊接著，無人機大隊靈活操作攻擊型無人機，精準打擊敵軍目標，同時運用迫砲火力壓制敵軍，防止敵突破包圍圈，戰鬥隊隨即投入戰場，由M60A3戰車控制要點，掩護機步排向前推進，官兵隨即下車採步戰協同實施戰場掃蕩，奪回我機場要點。

此外，58砲多管火箭飛彈連官兵也駕駛海馬士多管火箭系統發射車進入陣地，模擬向第1作戰區實施跨區火力增援，並隨即轉移陣地，展現快速應變能力與高機動性能。

農曆春節將屆，國防部昨日舉行「國軍115年春節加強戰備」媒體邀訪，包含陸軍第10軍團執行地空整體作戰操演，以實力彰顯國軍捍衛國家安全之決心。（記者林睿奕攝）

機步排採步戰協同實施戰場掃蕩。（記者葉軒瑜攝）

聯兵586旅運用戰術型近程無人飛行載具實施戰場偵蒐。（記者葉軒瑜攝）

攻擊型無人機精準命中目標，展現新裝備優異性能。（記者林睿奕攝）

官兵利用掩體實施反擊。（記者葉軒瑜攝）

海馬士多管火箭系統發射車瞄準目標位置，模擬進行跨區增援射擊。（記者林睿奕攝）