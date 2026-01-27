【國軍115年春節加強戰備】專長分工訓練 建立扎實基礎

記者林睿奕／專訪

國軍春節「戰備無假期」，持續堅守崗位，擔負守護國家重任。58砲指部多管火箭飛彈連副連長陸上尉表示，海馬士多管火箭系統操作與指揮管制模式皆不同於傳統火砲，訓練特別強調基礎專業的扎實建立，從系統認知、射擊程序到安全管制，逐一反覆驗證，讓每位官兵都能熟悉自身職責，並依個別專長進行分工訓練，提升整體操作效率。

陸上尉指出，在實戰化訓練方面，會模擬各種可能狀況，結合機動、偽裝與快速部署課目，強化官兵在高壓環境下的應變能力。此外，因此次春節加強戰備操演為首度與其他兵種協同參演，她也特別重視跨單位溝通與指管流程的演練，讓官兵熟悉新的作戰節奏。

602旅攻擊第1作戰隊飛行官藍上尉強調，飛行訓練過程雖然很辛苦，但在每次駐地編組飛行訓練及空用武器射擊中，反覆修正與實作，才能建立信心與專業，並在複雜或高壓情境下做出正確判斷，全方位守護國家與國人安全。

