【國軍115年春節加強戰備】空軍防寒飛行衣 3月底撥發完畢

文：記者葉軒瑜

空軍昨日首度公開新採購的「OTS-600型防寒飛行衣」，預計3月底將撥發完畢，並完成教育訓練，提升飛行員落海後於低溫情境下的生存能力。防寒飛行衣結構由防水、防火的可透氣布料材質製作組成，內層採羊毛式設計，具備能使汗水、蒸氣蒸發功能，有效緩和「熱能壓迫」及「濕度蓄積」現象，同時在頸、手、腳部穿著處，設有橡膠密封圈有效提升密合性，並維持保暖效果，以抵抗海中低溫爭取生機，強化救援黃金時間。

廣告 廣告

防寒飛行衣提供14種尺寸，使飛行員能依照身型套量選擇合適、不妨礙飛行操作之服裝。此外，依穿著作業規定，執行海上飛行任務之人員在日間海溫低於18度、夜間海溫低於20度時須全程穿著，確保在突發狀況下仍具備足夠的保溫防護。

（圖：記者葉軒瑜攝）