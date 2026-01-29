【國軍115年春節加強戰備】聯合截擊 永固海疆

記者葉軒瑜／高雄報導

「國軍115年春節加強戰備」媒體邀訪活動昨日落幕，海軍實施「近岸防域作戰協力濱海打擊」操演，運用中科院研製「勁蜂1型」攻擊型無人機、各式監偵型無人機等國軍新式裝備，結合濱海打擊及灘岸阻絕等階段建構擊殺鏈，遂行聯合截擊任務，向國人證明海軍捍衛海疆的決心與實力。

監偵型無人機 強化戰場覺知

「近岸防域作戰協力濱海打擊」操演昨日在高雄桃子園海灘進行，模擬針對敵兩棲進犯威脅，海軍運用監偵型無人機強化海域與戰場覺知，結合M109突擊艇、濱海打擊兵力及攻擊型無人機等，實施近岸打擊，建構擊殺鏈，有效遂行聯合截擊。

廣告 廣告

操演自部隊接獲情資，發現不明機、漁船於周邊海域徘徊，官兵立即操作監偵型無人機執行偵蒐，掌握目標動態，並由兩棲偵搜大隊運用M109突擊艇，實施攔截盤查與驅離。接續，海軍模擬機動雷達車偵獲敵船團，官兵操作陸用型監偵無人機實施精準識別，以利雄風飛彈發射車等裝備向敵船團發動協同攻擊。

攻擊型無人機 成功命中標靶

在「打擊敵登陸部隊」課目，海軍陸戰隊分別自岸上及M96突擊艇上，各發射「勁蜂1型」攻擊型無人機，成功命中敵兩棲載具標靶。最後，兩棲偵搜大隊特勤中隊狙擊手埋伏於沙灘，運用T112重型狙擊槍模擬狙擊敵登陸部隊指揮官，隨著槍響，數百公尺外海上鋼靶接連傳出清晰命中聲響，並配合水中與岸上爆破任務，殲滅想定殘存之敵，展現官兵勤訓精練成果。

「國軍115年春節加強戰備」媒體邀訪活動昨日落幕，海軍實施「近岸防域作戰協力濱海打擊」操演，結合濱海打擊兵力等建構擊殺鏈，遂行聯合截擊任務，向國人證明海軍捍衛海疆的決心與實力。（記者葉軒瑜攝）

「國軍115年春節加強戰備」媒體邀訪活動昨日落幕，海軍實施「近岸防域作戰協力濱海打擊」操演，官兵操作監偵型無人機執行偵蒐，掌握目標動態，向國人證明海軍捍衛海疆的決心與實力。（記者林睿奕攝）

任務部隊配合水中與岸上爆破任務，殲滅想定殘存之敵。（記者葉軒瑜攝）

兩棲偵搜大隊運用M109突擊艇，針對不明漁船實施攔截盤查與驅離。（記者葉軒瑜攝）

官兵於岸上發射「勁蜂1型」攻擊型無人機，精準打擊目標。（記者林睿奕攝）