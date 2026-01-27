【國軍115年春節加強戰備】F-16V戰機緊急起飛 堅定守護家園

記者林睿奕、葉軒瑜／嘉義報導

為使國人了解國軍官兵於春節期間戰備整備實況，空軍第4聯隊昨日實施「F-16V戰機緊急起飛」演練，在空地勤官兵相互配合下，戰機於時限內完成起飛，向國人展現捍衛臺海領空安全決心。

6分鐘內完成起飛 全天候維持戰備警戒

「國軍115年春節加強戰備」媒體邀訪活動昨日下午轉往空軍嘉義基地接續實施，由空軍第4聯隊第23作戰隊演練「F-16V戰機緊急起飛」，官兵在說明官解說下同步進行動態演練，於6分鐘內完成起飛，展現空軍全天候維持戰備警戒、即時應處空域威脅的能力。

在接獲狀況後，警戒室警鈴及紅色警示燈同步響起，飛行官與機務人員依標準程序迅速就位，奔赴機庫。飛行官在6分鐘內完成飛行裝備穿著、戰機啟動、系統校準及空電儀器設定等作業，並在地勤人員引導下，依序將戰機駛出機庫，滑行前往跑道頭，透過平時訓練默契迅速完成準備。

起飛前，加溫坪上3架次F-16V戰機完成最後檢查蓄勢待發，隨起飛命令下達，戰機依序進入跑道，飛行官推進油門，後燃器超音速尾氣產生耀眼的「馬赫環」，伴隨震耳轟鳴聲迅速升空執行識別與攔截任務，堅定守護我國領空安全。

農曆春節將屆，國防部昨日舉行「國軍115年春節加強戰備」媒體邀訪，包含空軍第4聯隊實施F-16V戰機緊急起飛演練，以實力彰顯國軍捍衛國家安全之決心。（記者葉軒瑜攝）

空軍第4戰術戰鬥機聯隊實施F-16型機緊急起飛演練。（軍聞社記者王進福攝）

飛行官在地勤人員引導下，依序將戰機駛出機庫，滑行前往跑道頭，透過平時訓練默契，迅速完成準備。（記者葉軒瑜攝）

飛行官將戰機駛出機庫，滑行前往跑道，待命起飛。（記者葉軒瑜攝）

接獲緊急狀況後，飛行官與機務人員迅速奔赴機庫。（記者林睿奕攝）