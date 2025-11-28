國軍3部隊新增加給 電偵部隊每月最高可多領1.36萬

國軍3部隊新增加給，其中電偵部隊每月最高可多領1.36萬。（資料照片／軍聞社）

國軍志願役加給每月調高為3萬元的福利措施，在行政院迄今不同意的情況下，明年元旦起志願役官士兵仍是看得到卻吃不到。不過，根據國防部最新報告顯示，將新增網戰、航管及電偵加給，甚至研擬將無人機部隊增至戰鬥加給範圍，並新增軍安總隊的反情報加給等。其中電偵加給調最高可領到1萬3600元。

立法院外交及國防委員會將於下週一（12月1 日）邀請國防部部長顧立雄報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。國防部書面報告今天送達立法院。

國防部書面報告指出，為持續照顧官兵，已於今年8 至10 月間分別陳報行政院審議，研擬增修訂的加給方案包括，無人機及火力部隊、陸海軍飛行部隊機務人員、防空戒護部隊及資訊通信聯隊等單位；評估其在戰時建立全時段戰場監控、針對敵高價值目標實施攻擊或從事戰鬥支援任務，符合「戰鬥部隊」定義。擬增修加給項目「戰鬥部隊加給（第一、二類型）」

其次是資通電軍所屬通資站臺，協同海、空軍雷達站從事通信戰術管制等工作，符合「戰航管勤務」定義。擬增修加給項目為「戰航管加給」。

軍事安全總隊是國軍唯一反情報專業部隊，考量勤務繁重與艱困程度，旨在提升留營誘因。擬增修加給項目為「反情報勤務加給」。

此外，國防部報告中並指出，為鼓勵士官勇於向上派職，國防部刻正研議士官督導長分級制度，並依其階級結構，持續檢討各項加給。

報告中並強調，為鼓勵高級專長人才留用，並吸引青年從軍，自今年4月行政院核定志願役加給從1萬增至最高1.5萬、第一類戰鬥加給（戰加）從5千增至1.2萬、第二類戰加從3千增至7千後，另研擬網路戰、戰航管及電偵3項勤務加給，並於6、7月核定。

其中，網路戰加給中的專家級調增至每月1萬元，並將專家級、菁英級可支領人數比例，由15%提高至30%；戰航管加給部分，每月調增至5100元到1萬1200元；電偵加給則調增至4100元到1萬3600元。

報告指出，經調整待遇，截至今年10月統計，志願役人數已較去年同期成長2千多人，可見成效。



