國軍4550萬子彈採購案「五金商得標」 馬文君：國防部別再自欺欺人

立委馬文君。李政龍攝



國民黨立委馬文君昨（1/14）質疑，國軍兵工廠明明具備步槍鋼心彈等彈藥的產能與量能，價格也較便宜，卻仍改採對外採購，而且得標者竟是過去主要從事菸酒、食品及五金零售批發、缺乏軍工背景的「台灣禾亞國際有限公司」，她要求國防部徹底調查並提出說法，「別再自欺欺人」。

馬文君表示，軍備局去年底決標，對外採購多項彈藥，包括5.56公厘步槍鋼心彈、5.56公厘步槍空包彈、7.62公厘機槍空包彈及9公厘手槍彈等；其中，9公厘手槍彈採購量為350萬發，採購金額為4550萬元，得標廠商即為台灣禾亞國際有限公司。

廣告 廣告

馬文君指出，禾亞公司於民國109年成立、公司位於台中，依經濟部商工登記網、台灣公司網等資訊查詢，禾亞過去主要營業項目為菸酒、食品及五金零售批發，且至今未曾投標任何政府標案；然而該公司卻在去年6月變更營業項目，新增「槍砲彈藥輸出入」及「槍枝保養業」，不到半年即投標軍備局彈藥採購案並得標，時間點「很湊巧」。

馬文君同時質疑，國軍兵工廠原本就有子彈產能、價格也較便宜，卻改外包採購，得標者又是「半年前才變更營業項目、沒有軍工背景」的公司，使「一切不合理又變得合理」。

她舉例去年「RDX」炸藥案作對照，該案同樣出現「非軍事背景廠商」承攬具高度機敏的軍品採購情形，且其共通點在於，炸藥原料與子彈皆屬國軍原本可生產、產線產量充足的軍品，卻在近期「突然不做、改外包採購」，並出現公司短時間內變更營業項目後投標得標的狀況。

此外，馬文君也提到，國防部近期採購爭議不只一樁，包含「裝修公司賣炸藥」及「茶葉行拿下國防伺服器標案」等案例，認為類似狀況一再發生，令人擔心背後是否存在「藏鏡人」透過關係操作、專吃標案以牟利，並質疑「不知道是超思第二，還是第三」。她要求國防部必須正面回應，徹底調查整體採購流程與決標過程，對外提出清楚交代。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂