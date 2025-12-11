國軍5.9億元炸藥由「室內裝修商」得標 公司地址是旅館

國防部決標金額達5.9億元的RDX海掃更炸藥採購案，竟由1家福麥室內裝修公司得標，國民黨立委王鴻薇指出，該公司地址是1間旅館。該旅館員工證實，福麥公司就開在旅館樓上，且老闆是同一人。

福麥公司位於圖中台南1間旅館同棟的4樓。(圖/中天新聞)

王鴻薇10日在臉書上質疑，這樣專業且上億元的國防採購標案，居然是由1家「福麥國際室內裝修公司」得標，而且按照該公司的公開廣告內容：「提供全方位的房屋設計、施工、修繕服務，業務涵蓋室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏、燈光設計、系統櫃、廚具、門窗工程、壁癌處理等，並有代理銷售建材產品，以在地深耕、提供一站式服務、透明報價和工程保固為特色。」實在很難讓人了解跟上述標案有什麼關聯。

王鴻薇指出，她去找了街景地圖，根據公開招標文件顯示，這家公司於民國94年就登記設立，廠商地址是在台南中西區和真街79號。如果從Google街景圖去搜尋，會出現1家三星級旅館「天麗行館」。

福麥公司得標公告。(圖/截自王鴻薇臉書)

據天麗行館的員工證實，裝修公司的辦公室確實在旅館樓上。旅館員工表示，老闆都在外面跑，比較少來辦公室，有約才會到辦公室來。而旅館與裝修公司都是同一位老闆。

旅館員工說，平常老闆很少來，至於裝修公司是否有員工並不清楚，老闆還有其他工作，要問老闆才清楚。

