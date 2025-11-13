國軍AAV7涉水救人輾毀2車 顧立雄：不會讓官兵承擔責任

為救人壓毀民車，顧立雄表示AAV7成功救出22個人，如此辛勞付出，國防部一定不會讓官兵承擔任何責任。（圖：張柏仲攝）

宜蘭蘇澳前天晚間水淹一層樓高，兩部滅頂的拋錨車慘遭軍方疏散居民的AAV7兩棲突擊車輾壓毀損，行政院長卓榮泰昨天到當地勘災時表示，他與國防部長顧立雄會各賠1輛，請軍方只管專心投入救災。顧立雄今天（日）重申，AAV7成功救出22人，如此辛勞付出，國防部一定不會讓官兵承擔任何責任。（張柏仲報導）

對於行政院長卓榮泰說受損車輛他和顧立雄「各賠1輛都沒問題」，顧立雄表示，卓院長的意思應該是說國軍官兵辛勞救災之餘，不用考慮因為救災所導致的補償或賠償責任問題，據他了解AAV7在前天晚間成功救出22個人，這樣的辛勞付出，國防部的態度一定不會讓這些官兵承擔任何責任。

廣告 廣告

顧立雄說國防部會依據包括《災害防救法》在內的相關法令，協同地方政府對這些受損車輛去作適切的處理，絕對不會讓官兵承擔任何責任。

顧立雄說這次雨災國軍在蘇澳地區派出713名官兵及65部車輛進入，協助道路清淤及居家環境內廢棄物清理工作都在進行；至於花蓮部分，今天在現場勘查後如果地方或中央有任何需求，國軍一定會全力協助救災。