國軍AAV7裝甲車救災輾過民車 顧立雄：絕不讓官兵承擔賠償責任

立法院外交及國防委員會13日邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」。(記者廖振輝攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕鳳凰颱風帶來豪雨釀宜蘭蘇澳地區洪患，國軍11日晚間支援地方政府需求，緊急派出2輛AAV7、2輛戰術輪車執行災民疏散任務，過程中疑似輾過2輛民車。國防部長顧立雄今(13)日強調，國防部的態度是不會讓辛勞救災的官兵承擔任何賠償責任，會依法與相關單位對受損車輛適當賠、補償。

蘇澳淹大水釀成災情，國軍裝甲車疑似在疏散災民過程中損傷2輛民車，車主昨(12)日到場發現愛車變廢鐵，行政院長卓榮泰昨到蘇澳勘災時也強調，請軍方專心投入救災工作，並稱他和顧立雄「各賠1輛都沒問題」。

對此，顧立雄今天受邀到立法院外交及國防委員會報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」並備質詢前接受媒體聯訪。他強調，卓院長的意思是說，國軍官兵在辛勞救災之虞，不用去考慮到救災所導致的補償或賠償責任的問題。

顧指出，AAV7裝甲車成功救出22人，官兵當然有辛勞付出，國防部態度不會讓官兵承擔任何責任，國防部會依據相關法令，結合相關單位對受損車輛做適當的補償或賠償，包括地方政府在內，一定會做適切的處理，絕對不會讓任何官兵承擔賠償責任。

至於目前救災狀況，顧立雄說明，國軍在蘇澳地區已派713人及65車進駐，協助清淤，居家廢棄物清理；至於花蓮部分，在今天現場勘查後，地方中央若有需求，國軍會站在協助救災的角色，一定會全力來協助。

