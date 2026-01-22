國軍C-130待命支援春節疏運 門診不中斷

記者王子昌／臺北報導

國防部昨日召開115年春節期間「外離島軍民運輸作業」、「國軍醫院醫療服務不中斷」記者會，說明配合交通部115年度春節疏運期程，規劃2月13至23日止，備妥空軍C-130型運輸機2架待命支援外、離島緊急疏運作業；另各國軍醫院春節期間亦維持正常急診及住院服務，持續提供醫療服務。

為確保春節期間外、離島交通順暢，國防部後次室後勤管理處處長賀志豪少將表示，將依據「國軍支援外離島軍民緊急疏運實施計畫」，當外、離島地區天候不佳、主要節日或其他不可抗力等因素，造成大量民眾滯留，交通部優先協調民營業者檢派加班機（船）疏運；如運量仍不足，再向國防部提出緊急疏運申請，國防部會在不影響戰備演訓任務下，檢討適切兵力支援執行外、離島地區疏運任務。

針對春節期間「國軍醫院醫療服務」部分，軍醫局醫務計畫處處長吳育全上校說明，春節連續假期期間，2月16日（除夕）三軍總醫院等4家醫院開設上、下午特別門診，高雄另開設下午及夜間特別門診，岡山、中清開設上午特別門診；2月17日至19日（農曆初一至初三）三總等12至13家醫院開設特別門診；2月20日及21日（農曆初四、初五），多數國軍醫院將恢復正常門診服務。相關可上網查詢，亦可電洽各國軍醫院了解。

