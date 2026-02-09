國輪創紀錄首次連續兩年東京備忘錄零留置

CR董事長林國顯（右）與執行長鄭志文（左）。（圖：驗船中心提供）

▲CR董事長林國顯（右）與執行長鄭志文（左）。（圖：驗船中心提供）

財團法人驗船中心（CR Classification Society，下稱CR）表示，我國籍國際線船舶於二○二四年及二○二五年連續兩年在東京備忘錄（Tokyo MOU）港口國管制檢查（Port State Control, PSC）中創下「零留置（Zero Detention）」紀錄，為國輪寫下重要里程碑。此一成果除展現航商對航行安全與國際聲譽高度重視，更是交通部、航港局及驗船中心（CR）對我國海運安全管理與業界共同努力的具體成果。

港口國管制制度係由國際海事組織（IMO）於一九七○年代後期所倡議，並透過巴黎備忘錄及東京備忘錄等區域性合作機制，彌補船旗國監督不足，防止次標準船舶危及航行安全與海洋環境。CR為我國交通部唯一授權之認可機構，所有國際線國輪皆持有由CR檢驗後簽發之國際公約證書，順利通行無阻於世界各港口，除連續兩年（二○二四年至二○二五）在東京備忘錄零留置，在二○二五年期間在全球所有港口國檢查也是零留置紀錄，關鍵在於航商主動配合相關國輪管制措施，落實船隊管理、加強船員訓練，並確實執行自我檢查與缺失改善作業，持續精進各項管理作為，使船舶維持良好適航狀態，有效降低於國外港口接受PSC檢查時遭留置之風險。

自二○一七年以來，CR由執行長鄭志文率隊積極拜訪各港口國權責機關，包括東京備忘錄（Tokyo Mou）總部、澳洲海事局（AMSA）、日本國土交通省海事局、廈門海事局、上海海事局及香港海事處等，強化雙方交流，二○二四年第二度邀請澳洲海事局主管Mr. Bruce Whitby來台與航商分享澳洲PSC檢查重點最新資訊。CR除每年與交通部航港局共同舉辦「強化國輪管制檢查作業」年度成效檢討與管制機制說明會，針對不同船舶風險等級及管理公司績效建立分級管制機制，並依機制落實執行。在航商高度配合下，透過預防性加強檢驗及船舶管理額外驗證，協助船舶於出港前及早發現潛在缺失與風險，並採取改善及預防措施，進一步降低船舶於海外港口遭留置風險。

CR董事長林國顯博士與執行長鄭志文博士一致表示，今年適逢CR成立七十五週年，國輪首次連續兩年於東京備忘錄維持零留置，實屬歷史佳績，感謝航商長期配合航港局及CR推動管制機制。未來CR將持續提供專業服務，配合航港局政策，並與航商攜手合作，持續為國輪安全、品質與國際聲譽奠定長遠而穩固的基礎。