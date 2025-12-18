國造新武傳捷報 空射雄鷙飛彈試射成功 起飛畫面曝光

DF掛載「雄鷙」飛彈試射成功，大幅提升空中反艦戰力。（圖／IDF經國號）

國防自主再傳捷報！由IDF掛載的「雄鷙（讀音智）」飛彈、也被稱為「空射型雄三飛彈」，今天(18日)試射成功，預計能大幅提升空中反艦戰力。不過，美國對台宣布高達111億美元的軍售，北京當局嚴厲譴責。

就在美國公布對台最大宗111億美元軍售案，引發兩岸緊張情勢之際，我國國防自主研發傳來重大捷報。18日一早，由軍事粉專IDF經國號拍下，一架機號1490的IDF經國號戰機，掛載代號「雄鷙」、即空射型雄三超音速飛彈，從台東志航基地起飛，並順利完成試射任務。

這項成功驗證意味著國軍反艦戰力再進化，除了現有的艦射型與陸射型雄三飛彈外，如今正式補齊「空射型」拼圖。民進黨立委王定宇說：「而現在發展到空射型，更可以大大地提高我們國軍對雄三飛彈的部署，以及作戰的能力。」

國防院戰略資源研究所長蘇紫雲說：「那麼由空中發射的話，戰鬥機已經賦予它初始的速度，所以射程可以合理地延伸，預估可能超過300公里到400公里之間，同時形成機動、多點的打擊面，來反制中共艦隊。」

國防部長顧立雄視導Altius-600M無人機首度實彈射擊。（圖／國防部提供）

除了飛彈試射，無人機戰力也持續驗收。國防部長顧立雄繼11月視導國軍接裝「Altius-600M」攻擊型無人機後，18日上午前往濁水溪周邊，見證該型無人機的首度實彈射擊。雖然軍方僅釋出照片未公布影片，但畫面顯示攻擊威力驚人，同時也驗證了官兵對於裝備操作與故障排除的熟稔度，展現建軍備戰決心。

然而，針對美國最新一波軍售案，北京當局則表達強烈不滿。中國大陸外交部發言人郭嘉昆說：「嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，美方『以武助獨』只會引火燒身，『以台制華』絕對不會得逞。」

