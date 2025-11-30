國造潛艦政治性海測？ 海鯤號被爆「沒裝船錨出港」

台船資深員工爆料，海鯤號岸測時，發生系統故障，因此5次海測，艦上都沒有裝上錨。（圖／東森新聞）





國造潛艦海鯤號進行海上測試，卻被參與造艦計畫的台船資深員工爆料，海鯤號岸測時，發生系統故障，因此5次海測，艦上都沒有裝上錨，質疑超危險，根本是置全體船員於危險之中，抨擊這根本是「政治性海測」。台船對此回應，一切都有符合安全標準。

軍事迷（11.28）：「海鯤艦加油。」

國造海鯤號潛艦日前完成第五次海上浮航測試，各界期盼即將依計畫展開下階段的潛航測試，不過現在卻有資深台船員工爆料，海鯤號潛艦連最基本水密門都沒完成整合測試，呼籲台船及國防部，不要政治出海。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「只要它不影響（潛艦）浮力，或是說航行的維安的情況來說，我們都可以接受，如果說真的還有問題，那真的不妨下一階段（潛航），趕緊去找相關的專家跟廠商來幫忙。」

而知情人士更指出，海鯤號在乾塢時，發生錨機系統故障，因此這五次海測艦上都沒有錨，抨擊違反船舶法規定，拿船員生命開玩笑。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「說真的比較沒有求生救難的影響，船錨它有重量，那有重量的話，其實你這次出海，都沒有帶船錨，那重量是不是減輕了。」

專家分析潛艦下錨是唯一的固定方式，不過以這幾次測試有沒有錨，只會影響艦艇配重數據問題，台船也聲明，錨機目前確實送回原廠調校，海測都是經過專業評估，符合航行安全條件。但海鯤想進入潛航階段，似乎還有一段路得努力。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「經過第五次的浮航測試之後，可能要進行潛航測試，那就我們的觀察來看，可能沒有那麼快，因為我們從照片中或影片中看不到說，海鯤號做全面的全速航行。」

面對下一階段潛航測試，專家強調多花時間，確保系統穩定安全，才是最高指導原則，若為一時政治宣傳冒然推進，恐讓造艦計畫陷入難以補救局面。

