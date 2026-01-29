國造潛艦海鯤號新里程碑 完成首次潛航測試

▲海鯤號潛艦日前完成第五次海試返港。（圖／台船提供）

[NOWnews今日新聞] 國造潛艦原型艦「海鯤號」原本預定去年11月底交艦，但進度落後跳票；台船昨表示，跟其他新造潛艦比較，其實海鯤艦的工期並未較久，甚至偏快。台船今（29）日又有新進度，首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及本次計畫測試項目。

海鯤號今日首度潛航測試，上午使出港區後，晚間6點半左右返港。台船晚間發布新聞稿指出，潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，受限於國際環境及中共打壓因素，國造潛艦自始至今，遭遇各種困難與挑戰，造艦團隊秉持面對問題，解決問題的態度，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑。

廣告 廣告

台船表示，「海鯤軍艦」將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試，最終在符合安全與品質之前提下，達成全艦性能驗證與後續交艦目標。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

交艦跳票60天！「海鯤號」潛艦29日首次潛航測試 台船證實了

4000億國防特別預算難執行？民眾黨反嗆軍方：海鯤號「窒礙難潛」

海鯤號有進度！台船：今日完成淺水潛航前置海上測試