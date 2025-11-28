國造潛艦海鯤號進度延宕 連2日出海浮航測試

伴隨著岸邊民眾的加油聲，國造潛艦海鯤號一連兩天露面，28日上午8時左右，從高雄港出海，執行第5次浮航測試。

這是海鯤號首度連續2天海測，外界解讀台船趕進度，至於何時能投入潛航測試，專家認為，除了必須通過全艦水密等多項測試，目前也還看不出海鯤號有無啟動主機航行。

全球防衛雜誌社採訪主任陳國銘指出，「慢速的話，它可以用電池推進，也可以用車葉來推進，你說真的，外界可能不容易曉得它的、我們叫發電機或者電池的壽命，也不能說現在把它變成一個爛尾艦，所以我覺得該要增加預算什麼的，就趕緊增加預算。」

廣告 廣告

海鯤號身為國軍寄望的水下關鍵戰力，11月交船恐跳票，不只台船將面對違約賠償，國軍也面臨檢討聲浪。不過國防部27日宣布，海軍司令唐華將調任國防大學校長，由參謀本部副總長蔣正國接棒海軍司令，時機敏感引發關注。

民進黨立委王定宇說，「從黃曙光到唐華，以及接續的將領，按著既定的制度以及人才不斷的培養，還有商源的確定、合約的簽署，能夠循序漸進逐步推展。」

此外，國軍還有另一起高層人事變動，總統賴清德任命國安會諮詢委員徐斯儉，出任國防部軍政副部長，徐斯儉歷任外交部政務次長、國安會議副秘書長，賴總統期望借重徐斯儉的國際戰略長才，襄助國防部長顧立雄。

總統府發言人郭雅慧指出，「總統期望借重徐博士在國安與國際事務上，深厚的專業背景與實務經驗，襄助顧部長，為我國國防的革新與強化注入全新的動能。」

至於國造飛彈測試，傳來好消息，中科院27日晚間7時40分，進行飛彈實彈試射，這是中科院時隔兩年，再度於屏東九鵬基地，與台東成功進行聯合飛彈試射，測試範圍涵蓋東南部大片海空域。

台東縣民說，「看到我們國家的防衛武器，有沒有再精進。」

中科院再次於東部海空域，進行高強度飛彈試射，飛彈升空高度約達30.48公里，接近太空邊界，軍事專家推估，極可能與天弓三增程型防空系統相關。