國造潛艦補關鍵拼圖 專家：失落的20年致戰力失衡

（中央社記者溫貴香台北30日電）首艘國造潛艦「海鯤號」進入深水測試階段，台灣水下戰力邁出關鍵一步。國防官員與多位軍事專家表示，若2005年立法院未擋下對美採購8艘潛艦預算，台灣不僅可提前建立水下嚇阻力量，第一島鏈安全態勢也可能全面改寫，這「失落的20年」，讓台灣從原本可能具備的「區域水下制衡者」，變成苦苦追趕的「防禦者」。

潛艦國造原型艦海鯤號29日首度潛航測試，隨著海鯤號進入測試深水區，台灣終於在艱困中補上國防拼圖最關鍵的一角。

一位資深國防官員指出，如果20年前，當年對美採購的8艘潛艦順利成軍，不僅中國海軍難以在台海周邊放肆的施壓脅迫，第一島鏈的安全態勢也可望完全改寫。

官員表示，回顧2001年，當時美國布希政府宣布出售台灣8艘柴電潛艦，與愛國者三型飛彈、P-3C反潛機等3項軍購。然而，隨後數年間，因國內朝野政治攻防，潛艦預算在立法院程序委員會遭封殺達69次，最終胎死腹中，重挫台灣國防進程的成果。

官員說，這也讓2005年的「連胡會（時任國共兩黨主席連戰與胡錦濤會面）」因而順利舉辦，但隨之而來的，就是現在每天沒有間斷地，各種軍機軍艦的騷擾威脅。

這位國防官員也以前美國國防部官員、現任華府智庫「2049計畫研究所」資深主任易思安（Ian Easton）的戰略觀點為例表示，台灣海峽的水文環境極度複雜，是潛艦伏擊的絕佳場所。若台灣擁有足夠數量的現代化潛艦，能讓台灣海峽成為解放軍登陸艦隊的「死亡陷阱（No-Go Zone）」。

國防官員表示，而這8艘潛艦的缺席，影響範圍更遠超台海，直接衝擊第一島鏈的圍堵效能。

美國海權戰略專家、前美國海軍戰爭學院教授吉原俊井（Toshi Yoshihara）就曾分析，台灣是第一島鏈的樞紐，若台灣水下防禦薄弱，解放軍潛艦便能輕易突破巴士海峽，進入西太平洋。

官員表示，由於當年潛艦預算遭到杯葛，美國的出售計劃因此無疾而終，台灣直至2016年才啟動潛艦國造，中間的空白期造成了災難性的戰力失衡。

官員指出，當年折衝軍購案的前美國國防部亞太副助理部長勞雷斯（Richard Lawless）曾警告台灣：「台灣正在讓自我防衛能力邊緣化」，而這句話如今不幸言中。

官員說明，因為台灣自己打開了這個戰略空窗，讓解放軍在毫無懸念下部署具備AIP（絕氣推進）系統的039A/B型潛艦，以及大量的運-8反潛機與水下監聽網。

官員表示，這「失落的20年」，讓台灣從原本可能具備的「區域水下制衡者」，變成了苦苦追趕的「防禦者」。歷史無法重來，但正如多位戰略專家所言，這段教訓昭示了一個鐵律：在國家安全上，猶豫與拖延的成本，往往比武器本身更為昂貴。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲分析，潛艦是台灣防衛作戰中唯一的「戰略攻勢」兵器。若依當年時程，這8艘潛艦最晚應在2015年至2018年間全數成軍。若台灣10年前就擁有這支水下艦隊，解放軍在評估對台動武時，其成功率將大幅下修，因為「看不見的敵人最可怕」。

國防安全研究院委任副研究員揭仲分析，若當年有那8艘潛艦在東部海域巡弋，解放軍航空母艦如遼寧號、山東號要想在台灣東面「撒野」，絕無今日這般輕鬆寫意。（編輯：謝佳珍）1150130