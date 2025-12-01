國造潛艦遭爆「無錨出海」惹議 海軍、台船:符合安全規範

國造潛艦海鯤號日前完成第五次海上測試,台船表示將依計畫展開潛航測試。不過前日遭媒體爆料,海鯤艦錨機系統在岸測時發生故障,導致前五次海測艦上都沒有錨,質疑此舉違反《船舶法》相關規定,且將造價256億元的原型艦及船員置於危險中。此外,爆料者更指出水密門未完成全艦系統整合測試,無法確保在極端壓力環境下各艙室能保持水密隔離。

對此,台船公司發布聲明澄清,強調錨機為多重備援選項之一,目前正由原廠調校中,日後將回裝。台船表示,現有裝備與備援系統經專案團隊、國外技協評估後,不影響海上測試。針對違法疑慮,台船引用《船舶法》第四條第一項規定,明確指出「軍事建制之艦艇」不適用船舶法。

台船也駁斥水密門測試不實報導,強調全艦水密門現況測試均正常,並表示這屬於「造艦工程」問題,並非媒體所稱的「政治性海測」。

海軍司令部則回應,歷次海上測試均制定完整安全規範及風險應處措施,在符合航行安全條件後才安排海測期程,全程均有伴護與警戒兵力共同執行,無安全顧慮。

台船公司強調,人員安全為船艦測試的首要考量,所有測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估,特此澄清並表達遺憾。台船與專案團隊將持續秉持安全第一原則,在安全無虞前提下完成海鯤軍艦測試。

