國造潛艦里程碑 台船：海鯤號完成首次淺水潛航測試

（中央社記者游凱翔台北29日電）台船公司今天表示，國造潛艦海鯤軍艦今天首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及此次計畫測試項目；後續將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試（SAT），達成交艦目標。

台灣國際造船公司晚間發布新聞稿指出，海鯤軍艦今天首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及此次計畫測試的項目。

台船表示，潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，受限於國際環境及中共打壓因素，國造潛艦自始至今，遭遇各種困難與挑戰，造艦團隊秉持面對問題、解決問題態度，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑。

台船強調，將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試，最終在符合安全與品質的前提下，達成全艦性能驗證與後續交艦目標。（編輯：林克倫）1150129