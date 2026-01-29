國造潛艦里程碑 海鯤號出海8小時完成潛航測試

國造潛艦原型艦「海鯤號」今（29日）上午11時自高雄港出航，歷經8小時後，於晚間7時許返港，完成首次潛航測試的里程碑。（圖/讀者提供）

國造潛艦原型艦「海鯤號」今（29日）上午11時自高雄港出航，歷經8小時後，於晚間7時許返港，完成首次潛航測試的里程碑，接下來將按部就班繼續執行海測，力達6月交艦。今日現場也聚集不少軍事迷，見證國造潛艦的歷史一刻。

台船昨透過新聞稿表明，海鯤號與其他國家的新造潛艦比較，其實工期並未較久，甚至偏快；並一併透露，海鯤號將於今日首次潛航測試。

海鯤號今出海8小時，接近晚間7時30分時返回高雄港，台船表示，海鯤號首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及本次計畫測試項目。

台船說，潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，受限於國際環境及中共打壓因素，國造潛艦自始至今，遭遇各種困難與挑戰，造艦團隊秉持面對問題，解決問題的態度，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑。

台船強調，海鯤號將按部就班、循序漸進地按計畫執行後續海上測試，最終在符合安全與品質之前提下，達成全艦性能驗證與後續交艦目標。

海鯤號自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮；2025年6月14日第一次浮航測試，並於今（29日）第一次潛航測試。



