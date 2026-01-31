國造潛艦里程碑! 海鯤號海測"成功下潛百米"拚6月交艦

南部中心／綜合報導

國造潛艦海鯤號，30日持續進行「淺水潛航測試」項目，事後台船公佈畫面，證實下潛一百公尺的測試順利完成，粉碎外界的質疑，也象徵海軍造艦史上重要的里程碑。

海鯤號國造潛艦里程碑！ 「成功下潛百米」拚6月交艦

台船發布新聞稿表示，海鯤號30日持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標。（圖／民視新聞）

夕陽餘輝下，國造潛艦海鯤號在海軍陸戰隊突擊艇和台船工作船戒護下，緩緩駛進高雄港，工作人員直挺挺的昂首站在艦艇上，因為一百米的潛航測試順利達標。台船30日晚間釋出下潛照片，可以看到海鯤號只露出最上面的光電桅桿，整艘艦艇幾乎都在水下，同時也在新聞稿中寫到，繼29日完成「首次下潛」後，30日持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標。軍事專家紀東昀：「29日、30日這兩天所進行的潛航測試非常地成功，也象徵了海鯤艦進入了一個新的里程碑。打臉那些一直在造謠，甚至汙衊整個專案進行的這些中國的同路人他們所散播的謠言。」

國造潛艦海鯤號30日持續進行「淺水潛航測試」項目，事後台船證實下潛一百公尺的測試順利完成。（圖／民視新聞）

「海鯤艦加油！」時間回到30日上午，高雄港邊聚集不少軍事迷，拉著紅布條，為海軍完成造艦里程碑，揮旗歡呼，一周密集三次海測，有外地軍事迷天天來報到。軍事迷林老師：「非常的開心而且看起來都很順利，尤其是像他們在航行，在轉彎的時候那種絲滑感覺，一下子就轉過去了。」29日海鯤號首度潛航，在左營外海約10海里處，下潛到50公尺，進行聲納、推進系統等測試，30日海軍趁勝追擊，下潛到更深的100公尺海域，包括潛艇寧靜度、耐水壓，都是測試重點。軍事專家紀東昀：「在深海裡面，包括它的帆罩兩側的前翼，以及尾部的 X 型尾舵，在海中它的整個操控的靈活度，都會逐一來進行測試。」台船釋出照片，粉碎外界的質疑，距離6月交艦目標又更往前邁進。

