國造潛艦風波再起！遭爆「人力操舵」驚險返港 台船：無技術瓶頸

圖/中央社 斥資500億元打造的國造潛艦原型艦「海鯤號」，近期雖已於11月底完成浮航測試，今（13)日卻遭媒體爆料指出，早在今年6月26日進行第二次海測時，曾發生液壓系統全數失效的驚險狀況。據《鏡報》報導，當時因液壓故障導致X型尾舵無法轉向，最終得靠艦上官兵在舵機室排隊，以「人力接力」方式手動操作，並由兩艘拖船輔助控制船頭方向，才讓潛艦順利返港。

針對外界爆料，海軍司令部出面澄清，強調海鯤艦的操控系統本就設計有自動、半自動及人力操作等多重備援措施。海軍指出，當天狀況均按標準程序處置，過程都在安全範圍內，且返港後已完成缺失改正，目前操作一切正常。海軍重申，原型艦測試的目的本就是「發掘問題、解決問題」，藉此逐步強化調校。

負責造艦的台船公司也回應，驗測過程發現缺失並啟動備援機制是正常設計，目前專案團隊並無遇到無法克服的工程技術瓶頸。台船強調，這些寶貴經驗將作為後續艦性能改善的基礎；為確保保密並加速測試進度，未來針對外界的各類報導與臆測將不再逐一回應，團隊將專注於測試與缺改工作，目標在安全前提下儘快完工交艦。

