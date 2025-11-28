國造潛艦「海鯤號」今第五度海測 交艦進入最後倒數
即時中心／林韋慈報導
台灣首艘國造潛艦「海鯤號」於今（28）日上午7時45分左右再度自高雄港出海，展開第五次海上測試（SAT）。這也是「海鯤號」在相隔147天後，連續兩日進行浮航測試，吸引大批軍事迷湧至岸邊拍攝，現場氣氛熱烈。
「海鯤號」6月17日首次啟動海測，原定在今年11月交艦，但因進度延宕備受關注。國防部長顧立雄先前在立法院表示，要在11月內完成所有測試並交艦「相當具挑戰」，軍方與台船正全力趕工，若仍無法如期交艦，將依合約每天開罰19萬。
這艘國造潛艦於7月3日完成第三次浮航測試後進入乾塢檢整（潛艦在海上測試後，進入乾塢進行密集檢查、調整與維修工作），9月2日移泊至高雄港91號碼頭期間，又接連發生國安會諮詢委員黃曙光與時任台船董事長黃正弘請辭，引發外界對造艦進度的質疑。不過，隨著海鯤號連續兩日順利出海測試，相關疑慮已不攻自破。
此次測試被視為潛航前的最後準備工作，預計將把未來潛航測試項目先以浮航方式模擬演練，確保近期的調校與系統整合能達到最佳狀態。待測試完成後，海鯤號將正式邁入交艦程序，象徵國造潛艦計畫邁向關鍵里程碑。
海鯤號海側實況。（圖／民視新聞）
原文出處：快新聞／國造潛艦「海鯤號」今第五度海測 交艦進入最後倒數
更多民視新聞報導
不准虐狗！新北淡水「歐告疑遭虐討賞」 動保處重罰8萬元
台灣近海也有！澳洲驚傳「公牛鯊」咬人 1死1傷
訪日見不到政要PO舊照取暖！陳宥丞坐自民黨總裁大位 遭轟無禮竟惱羞反嗆
其他人也在看
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 2 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
中國CPB聯賽 取消各隊「台港澳球員至少10人」規定
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）日前在深圳舉行選秀會，共計5隊參與，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，選秀分兩梯次進行。其中，在「超級輪」每隊各指名5位選手，僅長沙旺旺黑皮在第2輪指名的王詩聰為台灣籍，在「天賦輪」每隊至自由時報 ・ 1 小時前
南亞科違約交割累計7033萬！網歎：這波記憶體好多股神被抬出場
記憶體大廠南亞科（2408）再爆鉅額違約交割！短時間內累計金額已攀升至 7,033 萬元，引發網友熱議，有人表示「這波記憶體好多少年股神被抬出場」。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 22 小時前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 3 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
MLB》大谷翔平笑點好低！ 線上記者會誤按、大頭貼是肌肉發達照都讓他大笑
洛杉磯道奇大谷翔平26日透過線上接受媒體聯合採訪。在約20分鐘的採訪中，出現因線上記者會常見狀況而大笑的場面。TSNA ・ 18 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前