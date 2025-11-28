國造潛艦「海鯤號」今第五度海測 交艦進入最後倒數

即時中心／林韋慈報導

台灣首艘國造潛艦「海鯤號」於今（28）日上午7時45分左右再度自高雄港出海，展開第五次海上測試（SAT）。這也是「海鯤號」在相隔147天後，連續兩日進行浮航測試，吸引大批軍事迷湧至岸邊拍攝，現場氣氛熱烈。

「海鯤號」6月17日首次啟動海測，原定在今年11月交艦，但因進度延宕備受關注。國防部長顧立雄先前在立法院表示，要在11月內完成所有測試並交艦「相當具挑戰」，軍方與台船正全力趕工，若仍無法如期交艦，將依合約每天開罰19萬。



這艘國造潛艦於7月3日完成第三次浮航測試後進入乾塢檢整（潛艦在海上測試後，進入乾塢進行密集檢查、調整與維修工作），9月2日移泊至高雄港91號碼頭期間，又接連發生國安會諮詢委員黃曙光與時任台船董事長黃正弘請辭，引發外界對造艦進度的質疑。不過，隨著海鯤號連續兩日順利出海測試，相關疑慮已不攻自破。



此次測試被視為潛航前的最後準備工作，預計將把未來潛航測試項目先以浮航方式模擬演練，確保近期的調校與系統整合能達到最佳狀態。待測試完成後，海鯤號將正式邁入交艦程序，象徵國造潛艦計畫邁向關鍵里程碑。

海鯤號海側實況。（圖／民視新聞）









