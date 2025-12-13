國造潛艦「海鯤號」海測遇液壓、尾舵故障 台船公司承諾速修

[Newtalk新聞]

為應對日益緊張的兩岸局勢，台灣近年積極推動「潛艦國造」計畫，其中備受國人期待的潛艦「海鯤號（SS-711）」，近日在海測過程中出現意外。《鏡報》報導披露，今年 6 月 26 日，「海鯤號」在海上測試時，艦上液壓系統全數失效，導致 X 型尾舵無法轉向。所幸，艦上官兵透過人力操作，成功將潛艦安全返港，未釀成事故。

消息一出，立即引發社會關注與批評。對此，負責建造的台灣國際造船股份有限公司（台船公司）作出回應，表示潛艦為首次製造，測試過程本就以發掘問題、解決問題為目標，公司將逐步強化調校與缺失改善，盼國人理解並持續支持。

台船公司指出，其承造的各型船艦，驗測過程若發現裝備系統異常，均設有自動、半自動及人力操作等多重備援措施。專案團隊將負責逐次解決問題，至今未遭遇工程技術瓶頸。公司強調，透過此次測試，團隊獲得寶貴經驗，將作為後續艦性能改善的重要基礎。

此外，台船公司表示，目前潛艦專案仍在進行各項保密及必要測試，對於媒體報導或臆測將不再逐一回應。公司重申，潛艦專案團隊將持續專注完成「海鯤號」測試與缺失改善工作，並在確保安全的前提下，儘快完成交艦，力求不負國人期待。

「海鯤號」為中華民國台灣國際造船公司自行建造的首艦，也是海鯤級潛艦的首艦，於 2023 年 9 月 28 日正式命名。服役後，將編入中華民國海軍二五六戰隊。據軍方規劃，海鯤號主要任務是阻截中國人民解放軍海軍進入太平洋，防止台灣周邊海域遭到封鎖或突破封鎖。其作戰定位與前一代劍龍級潛艦相似，將承擔伏擊與制海任務，以維護台灣海上防禦與戰略。

