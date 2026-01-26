國造潛艦"海鯤號"第6度海測 為確保潛航能萬無一失

南部中心／劉尹淳、陳凱茂 高雄市報導

國造潛艦海鯤號，完成五次的浮航測試，相隔兩個月後，26日上午再度出海，進行第六度海測，軍事專家推測，應該是為了下一階段的潛航預作準備。其實，海鯤號要長時間在水下隱密航行，每次潛航前，必須經過四大步驟評估，合格後才能出海潛航，因此，六度海測，就是要確保，海鯤號未來出海潛航能萬無一失。





國造潛艦「海鯤號」第六度海測 為確保潛航能萬無一失

來自台南的軍事迷，用油畫紀錄海鯤號出海，還特別帶來明信片分送軍事迷。（圖／民視新聞）

國造潛艦海鯤號進行海測，警戒船、拖船帶領，緩緩現身在高雄港。大批軍事迷，帶著自製的國旗，開心揮舞旗幟，迎接海鯤號出港，還有北部軍事迷，前一晚提前南下等待。軍事迷表示，昨天到高雄是11點59分，很開心，期待可以看到，看到海鯤號，我們國造第一艘自己造的潛水艇。





大批軍事迷，帶著自製的國旗，開心揮舞旗幟，迎接海鯤號出港。（圖／民視新聞）





來自台南的軍事迷，用油畫紀錄海鯤號出海，還特別帶來明信片分送軍事迷。台南市社區大學老師張駿業表示，這是我們上一次11月28號畫的，一個寫生的畫作，分送給親友大家都覺得，這個蠻特別的，所以特別把它做成明信片，也帶到現場給一些軍事迷。海鯤號去年11月底，完成第五次海測，期間持續進行電力、聲納等系統整合，1月26號再度出海，進行第六次的海測，軍事專家預測，應是為了下一階段的潛航預作準備，包括呼吸管深度測試、50公尺淺水潛航，以及200公尺的深水潛航，都是測試的重點科目。軍事專家紀東昀表示，今天是第六次的出海，今天看起來，它仍然會來驗證，之前所做的這些調整。

海鯤號如果要長時間在水下隱密航行，出任務前，就必須面臨嚴格的四大步驟評估，包括裝載規劃、裝載檢查、系統檢查、實際演練，整個過程更為複雜，軍事專家說，這也是第六次海測，海鯤號延遲兩個小時才現身的原因，但一切都是要確保未來出海潛航的安全。軍事專家紀東昀表示，整個交艦期程，目前看起來應該是可以趕得上，今年上半年完成，不過這個工程上當然要以安全為前提，要做很多很嚴謹的測試。對於今年上半年，海鯤號是否可以完成交艦，軍事專家也樂觀其成，認為相當有機會，期待在安全前提下，往下一階段的潛航測試邁進。





