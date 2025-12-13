國造潛艦「海鯤號」驚傳液壓系統出包！台船公司認了：將改善缺失

即時中心／高睿鴻報導

為應對越來越危險的台海局勢、以及武統野心日漸膨脹的中國，台灣近年積極推動「潛艦國造」計畫；然而，令全體國民寄予厚望的潛艦「海鯤號」，近期遭到媒體《鏡報》披露，竟於今（2025）年6月26日進行海測時，艦上液壓系統全數失效、運作停擺，讓X型尾舵頓時無法轉向。所幸，最終靠著靠艦上官兵，以人力方式操作，才順利返港。此消息一出，立即引發譁然及批評，對此，負責造艦的台船公司也回應了。

台灣國際造船股份有限公司說明，這是首次製造潛艦，測試過程本就秉持發掘問題、解決問題的精神；另也承諾，將逐步強化調校與缺失改善，盼望國人能理解並持續支持。

台船公司也表示，由其承造的各型船艦，任何裝備系統若於驗測過程發現各類缺失，都會設計自動、半自動、以及人力操作等多重備援及因應作為；台船專案團隊也將負責任逐次解決問題，迄今並無遇到任何工程技術之瓶頸與困難。台船亦強調，公司同仁將從中學習，獲得寶貴經驗，作為後續艦性能改善之基礎。

台船接著也提到，現階段為保密及加緊完成各種測試，相關媒體對測試過程發生問題之報導、臆測，都將不再逐一回應。台船公司強調，潛艦專案團隊將持續戮力專注於完成「海鯤軍艦」測試、缺改，在安全無虞的前提下，儘快完工交艦，不負國人所望！

