國造無人機發展榮景空前？ 業界直指「蜂群能力」尚待加強

在近年的政策指導下，我國的無人機產業蓬勃發展，更積極尋求相關領域的跨國合作。不過，業界人士近期憂心地指出，國造的無人機規格亂、恐怕難以整合；也還欠缺「蜂群攻擊」的控制能力。特別是在中共推出了無人機「空中航艦」的這個時候，台灣還看不出有對等能力。而一旦面對大量無人機的飽和攻擊，相關的反制系統，也有待加強。

中科院與我國軍方對無人機的群控攻擊，顯見已有相當想像。然而仍有整合等重重技術面課題尚待克服。(圖／中科院)

美國軟體科技公司Auterion的執行長邁爾（Lorenz Meier），本月上旬於於個人社群發布影片。畫面中七架 FPV 無人機，在系統指揮下，一齊撞向雪地中的充氣假戰車，模擬「蜂群作戰」的攻擊方式。

若是單看無人機群控的樣貌，影片內容乍看不稀奇。但是台灣防禦協會理事長陳彥廷指出，真正的關鍵在軟體與演算法。這間公司的系統特別之處，在於能將不同廠商、不同規格的無人機，透過Auterion的通訊規格與軟體，串聯進同一個蜂群體系。

事實上，也正是因為這項能力，今年六月，中科院在俗稱「公開比武」的無人艇展示中，即與美國科技公司Auterion 簽署合作備忘錄。目標不是引進單一機型，而是引進具備 AI 輔助的蜂群平台，為國軍未來無人載具作戰奠定系統基礎。

已與中科院簽署合作備忘錄的美國軟體科技公司Auterion，研發的「Nemyx」無人機蜂群作戰指揮技術，可在自有的Auterion OS上運作。我國盼藉由合作於未來引進，強化無人機運用。(圖／Auterion)

陳彥廷直言，台灣在電子與通訊硬體製造上具備優勢，但在軟體與演算法上，一直落後半步。因為國內的無人機作戰概念，是直到 2019 年「雙亞戰爭」發生後才真正被重視；而蜂群系統所用的演算法和軟體，都需要大量資料、經驗與測試量去支撐，而這正是國內最缺乏的一環。

這也讓美國眾議院版 2026 年 NDAA 國防授權法案 通過後，「協助台灣強化無人系統」這個建議格外受到我國國內關注。因為即便國內近年已嘗試自研群控平台，但是距離成熟可靠，仍有不小落差。

前飛彈指揮部計畫處長 周宇平提醒，群攻在作戰概念上務實也符合需求，但實作涉及跳頻、構聯與協同決策，技術門檻極高。究竟是所有無人機一起攻擊？還是由系統動態分派「哪一架」執行關鍵任務？這些，都還在摸索中。

而讓國內開始正視蜂群能力差距的，是明確的「對照組」。中國官媒新華社宣稱，能作為「無人機空中航艦」的 九天無人機 已完成首飛。標榜機腹的「蜂巢任務箱」號稱可攜帶百架以上小型無人機，戰時自敵方上空投放，以蜂群壓垮防空能量。

中國官媒新華社宣稱，能作為「無人機空中航艦」的 九天無人機 已完成首飛。標榜機腹的「蜂巢任務箱」號稱可攜帶百架以上小型無人機，戰時自敵方上空投放，以蜂群壓垮防空能量。

這樣的蜂群能力優勢在何處? 周宇平指出，在群控條件下，單一干擾器很難同時反制多架無人機。從 1 對 1、1 對 2，到 1 對 5，甚至更多，防禦難度會呈指數上升。

儘管蜂群不能一招打遍天下，仍有諸多技術面限制。但對反制手段不足的一方而言，不可不防。陳彥廷直言，國軍在電戰人力與物力上原本就有缺口。軍方等使用者必須先對電戰環境與作戰樣態「想像得出來」，能具體說出自身未來需求，才能回頭要求民間產業協助達成。

這其實也恰恰點出台灣無人機發展的核心矛盾。近年軍民合作頻繁，外界看到的是機型百花齊放、廠商踴躍投入。但是近期卻有產業人士投書指出：防衛用無人機，不論軍規或商規，抗干擾能力不足、無法群控、一人一機、標準各自為政。問題長期存在，卻始終沒有被真正整合解決。而這篇建言，也迅速在業內掀起熱議。

國內產業人士投書指出，我國的防衛用無人機，不論軍規或商規，抗干擾能力不足、無法群控、一人一機、標準各自為政。問題長期存在，卻始終沒有被真正整合解決。(示意畫面)

周宇平坦言，現階段軍方恐怕仍是「先求有，再求好」。台灣智庫 DIMEs 中心成員李重志則點出更根本的問題。「軍用商規終究是商規，民間在設計時，本就不會以蜂群為核心需求。不同任務、不同高度、不同用途的無人機，根本不可能用同一套邏輯操作。台灣不是單純落後，而是直到 2025 年，軍方才真正開始理解以作戰情境為前提，反向訂出規格，向產業徵求解方。」

想要一套「先進又合身」的無人機防衛體系，軍方和政策就得先跳脫「為買而買」的思維。可有效控制、能夠協同，才稱得上蜂群，或是團隊作戰。否則，都只是一窩蜂飛出去，盲目亂竄。

