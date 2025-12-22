國造「海劍羚」通過海軍戰測 補足海上防空量能

由台灣自行研發的「海劍羚」防空飛彈系統日前通過作戰測評，將依海軍需求進行量產配賦。學者說明，「海劍羚」將可補足如「方陣快砲」等近迫武器的防禦空間，提升海上船艦的生存能力，這也展現出台灣的國防自主實力。

國防部日前證實由我國中科院自行研製的「海劍羚飛彈系統」(Sea Oryx)已成功通過作戰測評，未來將依海軍需求進行量產。軍方人士也表示，「海劍羚」在測評中成功擊落由雄二次音速反艦飛彈改裝而成的靶彈，成為全球少數具攔截攻艦飛彈實績的近迫防空武器，展現國防科研的實力。

「海劍羚飛彈系統」為中科院自行研發的短程防空、近迫防禦武器系統．為天劍一型飛彈的衍生型，但氣動力構型重新設計，由「前翼控制」改採「尾舵控制」，彈頭則由H6炸藥改採被列為「國家核心關鍵技術」、號稱炸藥之王的CL-20，以紅外線導引，達射後不理能力。

國防院學者舒孝煌說明，雖然我國已向美採購21門近迫防衛武器系統「方陣快砲」，能在飛彈接近至2.3公里時自動偵測目標進行射擊，提供船艦或雷達站優異的防空火力支援，但在各類型次音速、甚至是極音速的反艦導彈的發展下，若反應距離僅2公里，即便有效擊落導彈，恐也無法阻止爆炸後破片的動能傷害；且方陣快砲僅能對單一目標進行反制，在面對敵飽和攻擊時也力有未逮。

舒孝煌指出，為補足方陣快砲的短板處，美國或北約海軍已開發如「海公羊」滾體飛彈(RIM-116 Rolling Airframe Missile,RAM )，利用飛彈更遠的射程、更強的爆炸威力擊落更遠的目標，也給予船艦上其他近迫武器更多反應空間。舒孝煌說：『(原音)因為我們現在國產的艦艇越來越多，有些是比較輕量型的，可能不能放太大的這種防空飛彈，不管是標一、標二，或者是國產的「天弓」艦用防空飛彈。所以像「劍一」這類體積比較小的飛彈就有它的價值。而且它使用紅外線導引，海劍羚飛彈就有這樣技術上的優勢。』

舒孝煌強調，除了各類反艦飛彈，其他如滑翔炸彈、無人船、或是偵打一體的無人機，都可在我國現有近迫武器的防禦範圍外投射小型武器，甚至是以蜂群自殺無人機進行飽和攻擊，因此若能在更遠的距離先清除這些目標，也更有助於盡早解決船艦的威脅。