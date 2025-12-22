國造「海劍羚」通過海軍戰測 補足海上防空量能
由台灣自行研發的「海劍羚」防空飛彈系統日前通過作戰測評，將依海軍需求進行量產配賦。學者說明，「海劍羚」將可補足如「方陣快砲」等近迫武器的防禦空間，提升海上船艦的生存能力，這也展現出台灣的國防自主實力。
國防部日前證實由我國中科院自行研製的「海劍羚飛彈系統」(Sea Oryx)已成功通過作戰測評，未來將依海軍需求進行量產。軍方人士也表示，「海劍羚」在測評中成功擊落由雄二次音速反艦飛彈改裝而成的靶彈，成為全球少數具攔截攻艦飛彈實績的近迫防空武器，展現國防科研的實力。
「海劍羚飛彈系統」為中科院自行研發的短程防空、近迫防禦武器系統．為天劍一型飛彈的衍生型，但氣動力構型重新設計，由「前翼控制」改採「尾舵控制」，彈頭則由H6炸藥改採被列為「國家核心關鍵技術」、號稱炸藥之王的CL-20，以紅外線導引，達射後不理能力。
國防院學者舒孝煌說明，雖然我國已向美採購21門近迫防衛武器系統「方陣快砲」，能在飛彈接近至2.3公里時自動偵測目標進行射擊，提供船艦或雷達站優異的防空火力支援，但在各類型次音速、甚至是極音速的反艦導彈的發展下，若反應距離僅2公里，即便有效擊落導彈，恐也無法阻止爆炸後破片的動能傷害；且方陣快砲僅能對單一目標進行反制，在面對敵飽和攻擊時也力有未逮。
舒孝煌指出，為補足方陣快砲的短板處，美國或北約海軍已開發如「海公羊」滾體飛彈(RIM-116 Rolling Airframe Missile,RAM )，利用飛彈更遠的射程、更強的爆炸威力擊落更遠的目標，也給予船艦上其他近迫武器更多反應空間。舒孝煌說：『(原音)因為我們現在國產的艦艇越來越多，有些是比較輕量型的，可能不能放太大的這種防空飛彈，不管是標一、標二，或者是國產的「天弓」艦用防空飛彈。所以像「劍一」這類體積比較小的飛彈就有它的價值。而且它使用紅外線導引，海劍羚飛彈就有這樣技術上的優勢。』
舒孝煌強調，除了各類反艦飛彈，其他如滑翔炸彈、無人船、或是偵打一體的無人機，都可在我國現有近迫武器的防禦範圍外投射小型武器，甚至是以蜂群自殺無人機進行飽和攻擊，因此若能在更遠的距離先清除這些目標，也更有助於盡早解決船艦的威脅。
其他人也在看
張文曾任空軍 同袍爆「擺爛刻意酒駕」遭汰除
從張文犯案前的監視器就能發現他的打扮和武器都充滿軍事色彩，原來他曾是當過空軍志願役，負責無線電架設工作，但同梯弟兄卻透露張文軍中人緣不太好，甚至常鬧事，也曾自己上過退伍報告，因此他懷疑張文為了被汰除，刻意布局酒駕被逮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
網紅揭中情報單位以中間人拉攏 學者：大外宣為擾亂台灣民心
海外中國網紅「說真話的徐某人」，近期揭露曾有疑似中國情報單位中間人試圖招募他，要求他散佈網路輿論，批評台灣軍事不足打擊台灣。學者分析，中共當前的大外宣認知戰，看中社群媒體的影響傳播力，目的就是要擾亂民心。公視新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
詳解美國破紀錄對台軍售：價值111億美元的非對稱式防禦藍圖
這筆軍售涵蓋高機動火箭系統、榴彈砲、無人機與反坦克飛彈等先進裝備，旨在強化台灣的「非對稱防禦」能力，將台灣武裝成一隻難以下手的「刺蝟」。BBC NEWS 中文 ・ 9 小時前 ・ 26
俄加入邁阿密會談 否認將舉行美俄烏三方會談
俄特使前往美國佛州繼續就結束戰爭展開談判。莫斯科否認將舉行美俄烏三方會談，盡管三國外交人員目前均在邁阿密。克裡姆林宮同時抨擊烏克蘭和歐洲對和平協議所作修改。澤連斯基排除了在俄軍佔領區舉行選舉的可能性。德國之聲 ・ 16 小時前 ・ 3
憲兵是反恐基石！賴清德喊話：盼後憲參加災防訓練為社會服務
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統賴清德今(12/21)表示，我國憲兵不僅維護軍中紀律，也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石，未來也希望...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 5
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 1 小時前 ・ 2
粿粿偷吃王子！范姜彥豐甩2個月低潮 喊「重新出發」：選擇更踏實的路
粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變風波延燒逾一個月，期間伴隨婚外情指控、情緒化發文與高額求償金額，引發網路高度關注。日前傳出雙方終於透過協商達成離婚共識，外界最關心的「離婚價碼」也已有定案。近日范姜彥豐發文吐心聲，「重新出發不是回到起點，而是選擇一條更踏實的路」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10
張文大學時代「研究計畫」曝光！還獲國科會補助4萬8
台北捷運、中山站商圈、誠品南西館慘遭殺人魔張文肆虐，3條寶貴人命被奪走，最後他跳樓身亡，不過生前種種仍被持續翻出，近日被證實他大學時的研究計畫，曾獲國科會補助4萬8千元新台幣。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 42
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 32
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 230
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 57 分鐘前 ・ 37
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 627
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 255
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 67
賴清德1.25兆特別國防預算遭擋 最新民調三成民眾支持
總統賴清德日前喊出未來8年要加碼1.25兆國防特別預算，行政院隨後也編列《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送交立法院，不過遭到在野立委封殺（擱置）。台灣民意基金會為此作出民調，民調結果顯示，有三成民眾樂見、五成三民眾不樂見。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 164
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前 ・ 發起對話
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 56
隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險
台北市日前發生重大治安事件。在下班尖峰時段，人潮最密集的北車周邊與中山站誠品南西商圈，先後傳出煙霧彈攻擊及無差別殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會震驚。警方全面調查中，相關單位也緊急加強公共場所安全戒備。 隨機傷人事件 從公共衛生看懂8個關鍵 對此，重症醫師黃軒指出，當前全球反覆出現「隨機傷人事件」，若以公共衞生觀看，這類事件的反覆出現，本身就代表它不是偶然！他進一步表示，隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗。而所有「看起來突然的悲劇」，其實早就在我們集體忽略的地方，慢慢醞釀。 1、這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。公共衛生的定義很清楚：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」 2、事件發生前，風險其實早就存在回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態。問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住。 ．持續性的心理壓力．社會孤立與邊緣化．強烈的失敗感、被剝奪感．想求助，卻不知道怎麼常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 7