國運中心狀況百出 議員建議轉型

基隆國民運動中心狀況百出，營運廠商甚至出現財報不實情形，遭到市府向檢方提告。市議員曾紀嚴建議市府未來招標時能予以轉型，否則沒有廠商願意來經營。教育處長徐嬿立特別強調，116年1月絕對會招到新的廠商繼續經營。

市議員曾紀嚴質詢時對國運中心欠市府4億一事覺得不可思議。前市長至今都未能解決，問題拖到現在由謝市府承擔。國運中心內部設備也老舊業者都無心經營，有關中心的財報市府也看不到。同時電話申訴案件也很多，造成市府困擾，現況究竟如何市府應該有所說明。

教育處長徐嬿立說明，國運中心營運OT合約簽訂在116年1月4日就會截止,並重新招標。現在廠商在歷次的評鑑上都未通過標準。目前採3軌進行，第一軌在112年時提起所有債權訴訟，112年之前只提起一個110萬元的租金訴訟。當年整理了所有債權約1.8億並提起訴訟，前陣子已追加訴訟到4億，這是為維護市民和市府的債權和權益。

徐嬿立表示，第二軌是在113年持續與會計師事務所進行財務檢查，發現有財報不實情事，市府政風處今年以可能會有偽造文書財報不實問題向檢方提起訴訟。

未來大概也剩一年左右，到116年1月4日合約到期，最近正完成OT的顧問案，將會由律師就OT部分進行可行性評估，還有合約和新的標案訂定上，提醒廠商國運中心發生的這些狀況做好預防，未來不要再發生類似案件。她預計116年1月可以招到廠商。

【記者鄭紫薇／基隆報導】基隆市議員秦鉦昨上午市政總質詢指出，建德國中生物理化教室老舊破損不堪，30多年來都不見有更新，對學生的學習環境有很大的影響，要求市府盡速改善。市長謝國樑表示，校舍和設備更新一直都有在做，將會請教育處與校方就細節部分予以更新。

市議員秦鉦指出，建德國中生物教室的室內外都發生漏水情形，造成地面都是水學生不方便行走。實驗室的桌面表皮都翹起來，也有發霉現象，排水口也看不到完整性，到底要如何上課他非常納悶。

秦鉦說，民國69年到現在，設備早已老舊，電視教學螢幕也跟不上時代，再者桌臺下面，都是空洞的簡直是破爛不已，實驗器材的儲放櫃子也沒有門，對防潮和萬一地震毫無安全防範作用；另在理化教示部分，器材30多年都不見更新，根本不符合現在教學，對學生而言是學習上很大的問題。他建請市府要及早更新不要影響學生學習。

市長謝國樑表示，目前校舍都有定期在更新設備，經費也有編列，看到學校這樣的老舊設備他也相當心疼，更新的確刻不容緩。市府有推動學校「我們的教室我們做主」讓學生分各年級票選課桌椅。謝國樑表示，會責請教育處與校方就細節部分盡速進行設備更新。