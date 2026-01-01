國運抽中下下籤！詹惟中曝「南鳥孤飛有大事發生」 不忍示警5件事

記者趙浩雲／台北報導

今天是2026的元旦，新的一年不免會抽國運籤，命理老師詹惟中訪廟宇，提前為2026年國運請示神明，國運籤抽中第五十三籤「己丙下下」，他直言籤詩內容不容輕忽，並提醒國內恐面臨人心與局勢的重大變動，呼籲民眾這一年務必提高警覺、謹慎以對。

詹惟中指出，籤詩中的「南鳥孤飛依北巢」，象徵南鳥北遷，代表流離顛沛或東搬西移，暗示未來將出現異動，而問題關鍵在於「人」。他分析，人與人之間的互動，是否能調整心態、轉換角度與視野，將影響局勢走向；真正的轉機，恐怕要等到夏天與秋天交接之際才會出現。

詹惟中示警五件事（圖／翻攝自臉書）

針對整體運勢，詹惟中也語重心長地提醒大家務必保守行事，「我研究紫微斗數40年，大家一定要顧好自己。」他特別點出需提防火災、火厄與交通事故，並提醒金銀財物不要外露，留意搶劫事件增加，同時對遊行、暴動等公共安全風險提高警覺，另有不少司法弊端可能逐一被揭露。

詹惟中也公開完整籤詩內容，包括「艱難險阻路蹊蹺」、「南鳥孤飛依北巢」、「今日貴人曾識面」、「相逢卻在夏秋交」，認為籤中暗藏玄機，貼切反映當前狀況。他強調，神明並非唱衰，而是提醒世人需更勇敢面對挑戰，也希望這些提醒能傳達給自己心愛的人與在乎的朋友，一起平安度過動盪的一年。

