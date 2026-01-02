國運新象徵出爐！南鯤鯓馬年「旺」 牌樓倒塌後抽得吉字指示國運新希望

歷經42年的南鯤鯓大牌樓，於2025年遭颱風吹毀，現場一片狼藉。（圖／翻攝自記者爆料網）

2026年台灣運勢將轉旺！為了迎接接下來的農曆新年，台南南鯤鯓代天府以傳統擲筊儀式，向五府千歲請示馬年國運吉字，最後由「旺」字獲得王爺允筊通過，廟方預告，農曆正月初一清晨五點開廟門，前來參拜的信眾可獲贈「旺」字吊飾，祈求新年平安順遂。

根據《自由時報》報導，去（2025）年底廟方特別以「興」、「旺」、「發」三字擲筊請示馬年吉字，最終「旺」字脫穎而出，王爺允筊象徵台灣整體氣運將興盛回升。巧合的是，去年年初代天府所抽出的國運籤被視為不祥的下下籤，籤文中提到「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，2025年7月「丹娜絲」颱風侵襲台灣，代天府前方、已有42年歷史的「五門式木作大牌樓」就遭強風吹倒。

該牌樓高16公尺、長36公尺，為全台規模最大的木作牌樓，由12根千年紅檜建構而成，當年造價達6000萬元。風災來襲時整座結構連根倒塌，朱紅牌樓與飛簷斗拱全數碎裂，原貌盡失，籤詩與牌樓受損災情相互呼應，讓許多信徒直呼「靈驗」。

面對重建任務，代天府總幹事侯賢名表示，五府千歲已降旨指示五年內必須重建大山門，並獲得信眾熱情響應。目前廟方已展開建築設計作業，預計三至四年內可望完工，牌樓當年每根檜木價值高達400至500萬元，如今難以取得，為廟中「無價之寶」。

作為全台〈王爺信仰總廟〉的南鯤鯓代天府，不僅具有歷史與文化地位，其信仰影響力亦遍布全台，池府王爺更是分靈最多的神明之一。此次災後重建與吉字揭示，也展現廟方與信眾面對挑戰的堅定信念。

