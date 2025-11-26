國道七號用地費暴增逾百億 預計2026年6月開工

〔記者洪定宏／高雄報導〕交通部規劃國道七號高速公路，從高雄港洲際貨櫃中心聯外道路南星路銜接國道十號，全長23公里，近年因地價上漲及高雄市修正「高雄市舉辦公共工程拆遷補償及救濟自治條例」，用地費增加143.8億元，導致總經費突破逾1500億元，預計2026年6月開工、2030年6月完工。

高公局表示，國七將與國一、國十、台八八，以及未來的高屏二快，形成環狀高快速路網，提供高雄海空港新連結路廊，提升港區及市區行車安全。高公局以圖示分析若無國道七號，在2051年，國一、國十、台一、台十七，將出現紅色等級的壅塞現象；若有國七，就能獲得紓解。

高公局強調，因地價上漲及高雄市修正「高雄市舉辦公共工程拆遷補償及救濟自治條例」，用地費增加143.8億元，合計441.9億元，預計2026年6月完成用地取得。

