國道三交流道下變身律動樂園 南投市「親子輪動場」動土暖身趴

【記者 謝雅情／南投 報導】南投市國道三號高架橋下31日下午變成熱血沸騰的「城市律動」派對！南投縣政府與市公所聯手舉辦「親子輪動場」動工前暖身活動，結合胖卡市集、滑板國手示範賽與嘻哈電音狂歡，不僅宣告這座投資6000萬元的親子運動公園即將動工，更點燃民眾對全齡宜居城市的期待。現場DJ節奏轟鳴、饒舌歌手熱唱，搭配滑板飛躍波浪道，原本閒置的橋下空間瞬間充滿活力，吸引上百親子家庭前來體驗「輪動」魅力。

活動從下午2時熱鬧開跑，胖卡市集領軍，帶來文創、手作與街頭美食；3時至5時，專業滑板選手示範高難度技巧，並開放滑步車體驗，讓大人小孩都能親身感受輪動運動的快感。入夜後高潮來襲，知名嘻哈歌手PC Chen、JY、99接力開唱，搭配頂尖DJ wonkytoast、ALLOWILL、JOVA的電音混音，將預定地變成露天派對，音樂與滑板碰撞出火花，預告南投市將成為全台最酷的親子運動聖地。

南投縣長許淑華親臨現場，強調說「南投市有許多年輕家長，縣府積極向中央爭取經費，去年會勘國道三號橋下空間後，獲得運動部1500萬元補助，加上市公所自籌4500萬元，總計6000萬元，這項建設預計年底完工。這不只是孩子玩滑步車的場域，更將是年輕朋友追夢的滑板天堂。

許縣長指出，南投縣連續9度榮獲運動部『運動i臺灣』特優縣市，也希望每個鄉鎮都有特色公園，持續推廣運動愛臺灣，她特別感謝南投市長張嘉哲的創新思維，以及縣議員簡千翔等年輕議員支持。

張嘉哲市長回應，年輕爸媽的聲音是最大推動力。他說，「南投市許多爸媽反映，需要更棒的親子休閒空間」。公所收集民眾意見，這座親子輪動場將成為南投市第一座大型親子公園，涵蓋滑板、滑步車與直排輪場地。希望年底完工後，大家都能來玩，凝聚地方認同，讓工程更順利推進。」

身兼南投縣滑板協會理事長的縣議員簡千翔，更是這項運動的堅定推手。他興奮表示：「滑板在南投還不算流行，但它是亞洲選手在奧運奪牌的強項。我一直希望透過活動推廣，縣長與市長聽到後立刻行動。這座輪動場將成為中部輪動運動中心，結合嘻哈音樂與國手表演，讓大家感受到滑板的魅力。南投不只是好山好水，更是年輕世代的運動天堂！」

縣議員林儒暘及張婉慈也大力肯定這項建設，林儒暘感謝許縣長與張市長的努力，讓南投市首座大型親子公園即將問世。許多爸媽帶孩子全台參加滑步車比賽，卻缺少合適場地。這裡不僅規劃滑步車與直排輪，還能舉辦全國比賽，吸引家庭來南投體驗地方風情，帶動假日市集與經濟。未來，只要提到『輪子』相關運動，第一個想到的就是南投，讓孩子們更健康快樂成長。

親子輪動場選址極具智慧，利用國道三號高架橋下閒置空間，擁有天然遮蔭與防雨優勢，轉化為永續公共場域。過去滑板、滑步車常被視為青少年次文化，如今已是奧運正式項目，象徵自我展現與家庭互動。縣府強調，這不只是建設開端，更是邀請民眾共同維護的藍圖。從名間親子生態園區、草屯酷比親子運動公園，到現在的輪動場，南投正逐步實現「創新永續」的願景。（照片記者謝雅情翻攝）