國道三號驚魂！聯結車猛撞路肩車 營養品灑滿車道
國道三號南投名間段驚傳連環追撞！32歲林姓聯結車駕駛疑未注意前方故障車輛，釀成追撞意外，滿載營養補充品散落一地，甚至波及附近小貨車，所幸無人傷亡。事故導致南下車流一度回堵3公里之久，肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。
國道三號南下南投名間出口附近日前發生一起連環追撞事故，一名32歲林姓男子駕駛聯結車，疑似未注意到故障停在外側路肩的半聯結車，導致兩車發生碰撞。事故造成聯結車內裝載的營養補充品灑落一地，甚至砸到附近的小貨車，一度導致車流回堵3公里。所幸事故未造成人員傷亡，警方表示肇事原因仍在調查釐清中。
這起事故發生在國道三號南下236.3公里處，靠近南投名間出口附近。當時32歲林姓男子駕駛聯結車行駛在輔助車道上，疑似沒有注意到故障停在外側路肩的半聯結車。這輛故障車輛由68歲王姓駕駛負責，據王姓駕駛表示，他的車輛是因為爬坡時老車跑沒力而停在路肩，隨後就被後方的聯結車追撞。
碰撞的衝擊力道造成林姓男子載運的營養補充品從貨櫃中掉落，灑滿整個車道。現場可見聯結車側面貨櫃板嚴重傾斜，車內的營養補充品灑落一地，滿是罐子的畫面相當驚人。此外，這些掉落的物品還砸到一旁的小貨車，導致車殼零件凹陷變形。
國道第七大隊名間分隊小隊長周傳翔表示，這起事故所幸沒有造成人員傷亡。警方初步了解，兩位駕駛都沒有酒精反應，至於詳細的肇事原因和責任歸屬，還需要等待相關單位進一步調查釐清。
這起追撞事故一度造成國道南下路段車流回堵達3公里，影響許多用路人的行車時間。而在這次事故中，最無辜的莫過於那些掉落一地、被撞凹的營養補充品，成為這起交通事故的無聲受害者。
