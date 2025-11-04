TVBS新聞網

國道三號驚魂！聯結車猛撞路肩車 營養品灑滿車道

李盈萱 陳奇君

國道三號南投名間段驚傳連環追撞！32歲林姓聯結車駕駛疑未注意前方故障車輛，釀成追撞意外，滿載營養補充品散落一地，甚至波及附近小貨車，所幸無人傷亡。事故導致南下車流一度回堵3公里之久，肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。

國道三號驚魂！聯結車猛撞路肩車 營養品灑滿車道。(圖／TVBS)
國道三號驚魂！聯結車猛撞路肩車 營養品灑滿車道。(圖／TVBS)

國道三號南下南投名間出口附近日前發生一起連環追撞事故，一名32歲林姓男子駕駛聯結車，疑似未注意到故障停在外側路肩的半聯結車，導致兩車發生碰撞。事故造成聯結車內裝載的營養補充品灑落一地，甚至砸到附近的小貨車，一度導致車流回堵3公里。所幸事故未造成人員傷亡，警方表示肇事原因仍在調查釐清中。

廣告

 

國道三號驚魂！聯結車猛撞路肩車 營養品灑滿車道。(圖／TVBS)
國道三號驚魂！聯結車猛撞路肩車 營養品灑滿車道。(圖／TVBS)

這起事故發生在國道三號南下236.3公里處，靠近南投名間出口附近。當時32歲林姓男子駕駛聯結車行駛在輔助車道上，疑似沒有注意到故障停在外側路肩的半聯結車。這輛故障車輛由68歲王姓駕駛負責，據王姓駕駛表示，他的車輛是因為爬坡時老車跑沒力而停在路肩，隨後就被後方的聯結車追撞。

 

國道三號聯結車追撞 營養品灑滿路。(圖／TVBS)
國道三號聯結車追撞 營養品灑滿路。(圖／TVBS)

碰撞的衝擊力道造成林姓男子載運的營養補充品從貨櫃中掉落，灑滿整個車道。現場可見聯結車側面貨櫃板嚴重傾斜，車內的營養補充品灑落一地，滿是罐子的畫面相當驚人。此外，這些掉落的物品還砸到一旁的小貨車，導致車殼零件凹陷變形。

 

國道三號驚魂！聯結車猛撞路肩車 營養品灑滿車道。(圖／TVBS)
國道三號驚魂！聯結車猛撞路肩車 營養品灑滿車道。(圖／TVBS)

國道第七大隊名間分隊小隊長周傳翔表示，這起事故所幸沒有造成人員傷亡。警方初步了解，兩位駕駛都沒有酒精反應，至於詳細的肇事原因和責任歸屬，還需要等待相關單位進一步調查釐清。

這起追撞事故一度造成國道南下路段車流回堵達3公里，影響許多用路人的行車時間。而在這次事故中，最無辜的莫過於那些掉落一地、被撞凹的營養補充品，成為這起交通事故的無聲受害者。

更多 TVBS 報導
雨天路滑恐釀禍！貨車打滑「瞬間騰空」 女騎士慘遭波及
國1桃園段險象環生！貨櫃掉落「液體狂洩」 5公里車潮大癱瘓
18歲無照男狂飆追撞釀1死2傷！網瘋傳「車內視角」曝
疑身體不適8連撞！駕駛昏迷 拐杖伯路過「與死神擦肩」

其他人也在看

Toyota 推最狂 138 萬零利率！鐵了心出清 RAV4 油電車

Toyota 推最狂 138 萬零利率！鐵了心出清 RAV4 油電車

Toyota RAV4 第六代預計明年第一季就有望在台灣開賣，年底更將開始接單，因此經銷商透露現在正在出清五代庫存車輛，今日 Toyota 台灣總代理和泰汽車，公布 11 月的優惠方案，其中就出現 RAV4 油電車，最高可貸 138 萬元零利率的驚人方案。

自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
【銷售排行】年底換車潮來了？台灣汽車市場10月持續增長，國產G50表現亮眼

【銷售排行】年底換車潮來了？台灣汽車市場10月持續增長，國產G50表現亮眼

【銷售排行】年底換車潮來了？台灣汽車市場10月持續增長，國產G50表現亮眼

SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
北捷綠線某列車突臨停！竟遭按壓緊急斷電按鈕 旅客下場曝

北捷綠線某列車突臨停！竟遭按壓緊急斷電按鈕 旅客下場曝

台北捷運今（3）日下午景美站往松山方向列車突暫停於月台，原因竟是遭一名旅客按壓月台緊急斷電按鈕，所幸站長現場確認月台軌道無異狀後，行控中心隨即復電，系統營運正常。北捷指出，這名旅客的行為已經違反大眾捷

台視新聞網 ・ 1 天前
是否有行無價？1995年Mitsubishi三菱Lancer Evolution III GSR無底價起標結果是…

是否有行無價？1995年Mitsubishi三菱Lancer Evolution III GSR無底價起標結果是…

是否有行無價？1995年Mitsubishi三菱Lancer Evolution III GSR無底價起標結果是…

SiCAR愛車酷 ・ 11 小時前
【銷售排行】就只衝一個月？大家還在撐的台灣進口車市場，10月又銷售衰退了！

【銷售排行】就只衝一個月？大家還在撐的台灣進口車市場，10月又銷售衰退了！

【銷售排行】就只衝一個月？大家還在撐的台灣進口車市場，10月又銷售衰退了！

SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
你累了嗎？休旅車疑恍神撞車彈護欄 後車嚇急煞

你累了嗎？休旅車疑恍神撞車彈護欄 後車嚇急煞

你累了嗎？休旅車疑恍神撞車彈護欄 後車嚇急煞

EBC東森新聞 ・ 1 天前
平價系Toyota為何賣起千萬豪車？新品牌Century能挑戰奢侈金字塔？

平價系Toyota為何賣起千萬豪車？新品牌Century能挑戰奢侈金字塔？

過去以平價車見長的豐田，為什麼要打造出在中國市場喊價可達1600萬台幣的超高級車？

天下雜誌 ・ 13 小時前
轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"

轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"

南部中心／鄭博暉、林俊明　台南市報導台南市永成路2號凌晨，發生一起轎車衝撞機車騎士後肇逃案，駕駛自知法網難逃，深夜11點多主動到案。駕駛供稱，車是向車行朋友借來，試車時車況不熟釀禍，情急之下離開現場，不過警方研判，不排除駕駛為了躲避酒駕或毒駕逃離，還要追查釐清。開權利車肇事撞傷人，男駕駛帶著女乘客，逃離現場！（圖／民視新聞）白色的瑪莎拉蒂先撞上路旁車輛，接著失控擦撞機車，女騎士當場噴飛，車速之快不難想像。還好不是直接撞上女騎士，當時她躺在馬路上，一動也不動，滿地都是車體殘骸和被撞落的物品，而肇禍這輛白色瑪莎拉蒂，車頭也嚴重毀損，卻不見駕駛蹤影。目擊民眾說：「騎摩托車的被他撞倒在地上，都沒流血也不能動，駕駛男的一個年輕人，可能不到25歲，他旁邊可能還坐著一位小姐，他從這邊走過去，好像走到第一條巷子，還是第二條巷子，他可能轉進去。」肇事駕駛事發後棄車，和搭載的女性友人，徒步逃離現場。肇事駕駛第一時間不是報案救人，竟然夥同乘客，一起徒步離開，疑為逃避酒駕罰則！（圖／民視新聞）肇事駕駛叫女子先回家，兩人繼續往前走，消失在鏡頭前。接著消防隊獲報，出動兩台救護車，一輛載著被撞的女騎士，一輛卻是載著這名女子，但到了醫院，沒想到女子沒就醫，就離開了。目擊民眾表示：「那個女的臉被撞到有流血，我聽到他叫那個小姐先走，叫她先走。」警方循線調查，也鎖定了駕駛身分，駕駛自知法網難逃，深夜11點多主動向警方報到，供稱車是跟車行朋友借來試車的權利車。台南市警局第六分局交通組長楊博超表示：「車行朋友的車為了試開，對車輛車況不熟發生交通事故。」肇事後到向警方報到，已經過了17個小時，駕駛酒測值為零。台南市警局第六分局交通組長楊博超強調：「以本案而言當事人如果，有酒駕情事依法酒駕罰則，會比肇逃更重。」雖然警方在車上沒有發現違禁品，事後也沒有酒測值，但不排除肇事駕駛是躲避罰則鑽漏洞，有無毒駕或酒駕，還要釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：轎車撞機車後肇逃　駕駛深夜投案　警不排除「躲避罰則」鑽漏洞 更多民視新聞報導衰！路口等紅燈遭撞飛　淡水1女騎士OHCA送醫急救搶方向盤離奇車禍! 兩男疑毒品交易糾紛肇禍台中死亡車禍! 女保全趕上班遭撞 人車噴飛亡

民視影音 ・ 1 天前
『短影片』淺談Toyota Corolla Cross Hybrid的動力特性

『短影片』淺談Toyota Corolla Cross Hybrid的動力特性

『短影片』這邊看→ https://youtube.com/shorts/xhleG2Oz3qsToyota目前的油電動力就是沿用數十年並經過多次改良的混聯式設計，油耗輕省、起步輕快、還有純電模式，於室內停車場低速遊走不會排放廢氣，且整體噪音值更低，但引擎處於隨時待命狀況，並適時傳輸扭力至前輪，駕駛者比較容易感受到排氣聲浪的存在，而且沒有抑揚頓挫，因此Corolla Cross最需要的東西就是隔音，如能具有與Lexus相近的品質就完美了。

CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
遠航的飛機比台北的房子還便宜多了　法務部趕雙11公開拍賣2台MD客機

遠航的飛機比台北的房子還便宜多了　法務部趕雙11公開拍賣2台MD客機

兩架遠東航空客機將在雙11被法務部行政執行署拍賣，兩架飛機底價合計，還買不起一...

信傳媒 ・ 14 小時前
今早搭文湖線看過來　北捷145億人次誕生「免費搭1年」

今早搭文湖線看過來　北捷145億人次誕生「免費搭1年」

台北捷運再創新里程碑，旅運量正式突破145億人次！今日7時24分從文湖線萬芳進站、文德站出站的幸運兒，可獲得免費搭乘捷運一整年超值大獎，至於第145億人次得主前後各5名，也可獲得「基北北桃都會通」公共運輸定期票1張。此外，台北捷運會員即日起至11月30日每日登入，可免費抽獎。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
快訊／國道3新竹段事故！陸軍運輸群車隊「軍卡撞軍卡」現場畫面曝光

快訊／國道3新竹段事故！陸軍運輸群車隊「軍卡撞軍卡」現場畫面曝光

國道3號南下寶山交流道，今（4日）上午8時許發生軍用卡車追撞事故。2輛軍卡前後跟隨行駛，行經國3南下99.4公里時，後方軍卡疑似未保持安全距離，追撞前輛軍卡，事故發生後2台軍卡停在外側車道與路肩間，所幸無人員傷亡，至於詳細事故原因，警方已連絡新竹憲兵隊會同處理。國道警方提醒，駕駛行車應注意車距與速限，以確保行車安全。

三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
2026 年式 MAZDA3／CX-30 科技與安全防護再升級

2026 年式 MAZDA3／CX-30 科技與安全防護再升級

【記者卓羽榛臺北報導】秉持「透過充滿活力的移動體驗，讓每一位開著 MAZDA 的駕駛都能活化身心」的品牌承諾，台灣馬自達持續以精進的車載科技與造車工藝，為消費者打造更智慧、安全且充滿樂趣的駕馭旅程。 ...

自立晚報 ・ 1 天前
快訊／國1南向桃園段8車追撞　行車緩慢回堵3公里畫面曝光

快訊／國1南向桃園段8車追撞　行車緩慢回堵3公里畫面曝光

國道1號高架南向45.4K處，今天（3日）晚上6時許，發生5輛汽車與1輛小貨車追撞，占內線及外路肩事故，又造成後方2次追撞大客車追撞1汽車，佔用內2車道，現場回堵3公里，目前國道已成立緊急應變小組積極處理中，請用路人提早改道避開事故壅塞路段，行經事故地點請小心駕駛。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
響應政府萬元普發　NISSAN超有感優惠最高6倍加碼回饋

響應政府萬元普發　NISSAN超有感優惠最高6倍加碼回饋

NISSAN響應財政部普發現金1萬元(註1)，結合政府貨物稅減徵政策祭出超有感購車優惠，實質回饋廣大支持NISSAN的消費者，自11月1日起至11月28日止，凡入主NISSAN國產全車系即享超有感優惠價及配備加碼(註2)，包含自費1萬元即享首年乙式車體險補助及指定規格升級「盲點救星套件」，搭配購車金及貨物稅減徵補助最高金額，指定車型最低只要63.8萬元起；進口車款X-TRAIL e-POWER同享超有感優惠價(註3)，提供消費者多元選擇，輕鬆入主NISSAN優質車款。 NISSAN重視車主行車保障與駕駛安全，針對國產全車系提供超有感加碼優惠，自費1萬元即享首年乙式車體險補助，提升車主用車保障；…

CarFun玩車誌 ・ 13 小時前
Mazda 歐規第三代 CX-5 2025 日本移動展首演，車身尺碼有感放大，國內導入時程未明！

Mazda 歐規第三代 CX-5 2025 日本移動展首演，車身尺碼有感放大，國內導入時程未明！

雖說這次 Mazda 在 2025 日本移動展會上，是以永續、環保為前提，將兩款概念車列為主軸，不過，品牌顯然知道才剛剛於歐洲市場發表的第三代大改款 CX-5 也是受國際市場注目的焦點，故這次悄悄地在展會現場安放一輛採用歐洲規格、也就是左駕版本的三代目 CX-5，並且在沒有公布日規任何數據的情況下，先行讓參展者賞車。

2GameSome ・ 1 天前
2025日本移動展｜Honda Prelude 與 CB1000F 的回歸，是一場懷舊？還是一場革命？

2025日本移動展｜Honda Prelude 與 CB1000F 的回歸，是一場懷舊？還是一場革命？

一個肺炎作為開端影響了全球經濟，車市方面不論二輪四輪都難逃衰退、巨擘Honda自然也難置身事外，儘管壓力逐漸舒緩且在面對近年來的「純電浪潮」有所反轉，讓燃油車及Hybrid動力得以重新受到親睞，但一手推著經典轎跑Prelude回歸、一手CB1000F的車系復活，在這次日本移動展中，或許我們可以試著解讀看看Honda想表達什麼。

Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 天前
誇張！　大馬路「騎士暴打車窗」　疑遭噴辣椒水　警依法究辦

誇張！　大馬路「騎士暴打車窗」　疑遭噴辣椒水　警依法究辦

台南市 / 綜合報導 台南仁德區中山路1日下午6點多，有民眾開車看到前方有機車騎士與開車的駕駛發生衝突，竟當街演變成騎士暴力敲打對方車窗，目擊民眾表示，駕駛似乎也噴辣椒水回擊，這起案件影響當時的交通，讓不少用路人嚇到，警方表示將擴大調閱監視器影像，通知相關行為人到案說明，依法究辦。民眾停紅燈，結果前方機車雙載，的騎士和乘客，看起來都好生氣，後座乘客，不斷對一旁駕駛大罵。機車騎士.乘客說：「你現在是在幹嘛，報警啦，你在幹嘛。」後座乘客氣到不斷大罵，結果下一秒，騎士直接怒揍車窗。機車騎士.乘客說：「你趕快報警，你向前。」兩人下車，女子繼續罵駕駛，男子則是繼續打車窗，其他用路人全都看傻眼，這時候綠燈了，汽車馬上開走右轉，機車騎士乘客，都還留在原地，後面駕駛只能慢慢先往左切，繞過去。附近民眾說：「看到在敲他的門(車窗)，駕駛沒有要打開，駕駛好像用辣椒水噴他們，騎士和乘客有來借廁所清洗，我看男生比較嚴重，男的很痛苦，在這邊坐很久。」事情發生在台南仁德區中山路，西向往仁德交流道，1日下午6點多，民眾開車在路上，結果看到前方騎士與駕駛發生衝突，一開始是口角糾紛，罵得好大聲，結果演變成，暴力敲打對方車窗，附近民眾說駕駛好像還噴辣椒水，讓騎士乘客非常痛苦，趕緊去借水沖洗，但因為當時車流量也不小，就在馬路中央，爆發衝突真的相當危險。台南歸仁分局副分局長張俊雄說：「本分局現已擴大調閱監視器影像，並通知相關行為人到案。」兩方糾紛，在車來車往的大馬路，起衝突，影響用路人行車安全，待警方釐清責任後，也要依法究辦。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前
Toyota響應普發有禮！即日起推免費車輛健診、還有4大好康享不完

Toyota響應普發有禮！即日起推免費車輛健診、還有4大好康享不完

響應政府普發一萬元，Toyota總代理和泰汽車即日起推出「政府普發一萬，Toyota有禮」活動，凡於2025年11月1日至2025年12月31日期間，至Toyota全台服務據點（服務廠及保修站）進行保養、維修或板噴，即享免費6大類安全檢查，包含引擎、輪胎、電瓶、煞車、傳動系統及底盤，讓車主出行更開心、用車更安心。

Zeek玩家誌 ・ 3 小時前
台南2機車碰撞！　6旬男騎士噴飛捲轎車底

台南2機車碰撞！　6旬男騎士噴飛捲轎車底

台南市 / 綜合報導 台南佳里區(4日)上午發生一起嚴重車禍，兩輛機車在蕭 壠 文化園區附近發生擦撞，其中60歲男騎士噴飛，再被後方轎車捲入車底，當場受困，他一度失去呼吸心跳，消防人員趕抵現場後，立刻動用器材將他救出並送往醫院搶命，幸好他已經恢復生命跡象，目前在加護病房觀察中，另一名女騎士則是手腳擦挫傷送醫。機車併排騎在外側車道，疑似沒保持安全距離，兩輛車先是發生擦撞，騎士雙雙倒地，其中一人噴飛，儘管轎車看到緊急往左偏，還是來不及剎車，騎士被捲入車底，驚悚一幕，發生在台南佳里區。救護車趕到，發現男騎士還受困在車底，情況相當危及，立刻使用器材撐開底盤搶救，騎士順利脫困，但人已經失去呼吸心跳，搶命關鍵時刻，趕緊將他送醫急救，另一名女騎士也倒地擦傷。事發在4日清晨7點多，台南蕭隴文化園區附近，捲入車底的60歲男騎士，經過醫療團隊全力搶救後，成功恢復生命跡象，目前還在加護病房觀察中，53歲女騎士手腳擦挫傷，沒保持安全距離，釀成嚴重車禍意外，上班尖峰時段，提醒駕駛人得多留意路況。 原始連結

華視影音 ・ 2 小時前