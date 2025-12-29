國道3號彰化和美路段於29日中午發生嚴重車禍，一名40歲邱姓空勤上士疑因未保持安全距離，駕駛黑色轎車追撞前方工程車後失控，再遭中間車道聯結車迎面撞擊。事故造成邱姓駕駛被夾在嚴重變形的車內，失去生命跡象，雖緊急送醫搶救，但最終仍宣告不治。此事故導致車流回堵約2公里，警方於當日下午13點15分前恢復全線通車，並持續調查詳細肇事原因。

國道三車連環追撞！空勤上士駕駛夾變形車內 頸部穿刺傷不治。(圖／TVBS)

這起三車連環撞事故發生在國道3號192.5公里南向車道的彰化和美路段。事發當時，邱姓男子駕駛的黑色轎車疑似因未保持安全距離，先是追撞了前方的工程車，隨後失控往中間車道打橫，接著又被中間車道的聯結車剎車不及撞上。現場可見地面上佈滿碎裂的車殼痕跡，轎車被撞到引擎蓋翹起，車門輪胎變形且不停冒煙，車頭和車頂幾乎全毀。

國道3號三車連環撞 40歲空勤上士遭夾擊亡。(圖／TVBS)

彰基急診暨重症醫學部主任李宗翰表示，邱姓駕駛左側頸部下頷有穿刺傷，懷疑已有顱骨破裂骨折，經過30分鐘急救，仍未恢復自發性的生命跡象。

經過30分鐘急救，仍未恢復自發性的生命跡象。(圖／TVBS)

據了解，邱姓死者是台北文山區海巡署空勤隊上士，事發當天為休假日。他的家人對於他為何會在該路段行駛並不清楚，不確定是否因軍演接獲召回，或是要前往妻子台中娘家。事故發生後，邱姓上士的妻子被人攙扶著抵達醫院，同為軍人的妹妹也聞訊趕來，在醫院門口放聲哭泣。

不確定是否因軍演接獲召回，或是要前往妻子台中娘家。事故發生後。(圖／TVBS)

快官分隊長林志鴻說明了事故經過，表示邱姓駕駛追撞內側車道拖吊車後，失控橫在中線車道，遭一部營半聯結車追撞，最終不治身亡。海巡署則表示，邱姓上士平時負責吊掛工作，但29日並沒有召回任務。

警方強調，這起三車追撞事故造成車流回堵約2公里，所幸在當天下午13點15分前已全面恢復通車。至於詳細的肇事原因，警方表示還需進一步調查釐清。

