國道上躺了人！ 男「摔出車外」1車險失控、後車急剎

28日國道楠梓路段，一輛白色自小客車行駛中，後座一名男子突然從車內摔出。（圖／翻攝＿爆料公社）

國道上驚險一幕！28日中午時段，原本車輛都平穩行駛在國道一號，不料突然有一名男子，從自小客的後座，突然開車打開，整個人摔在國道上，讓旁邊車輛差點失控，後方車輛見狀也急剎，國道瞬間亂成一團，警方表示目前沒有接獲報案，但已經循線追查。

28日國道楠梓路段，一輛白色自小客車行駛中，後座一名男子突然從車內摔出。（圖／翻攝＿爆料公社）

這起驚險事件發生在國道1號北向的楠梓路段，當時路上車輛正常行駛，突然間一名男子從外側車道的白色自小客車後座掉落出來，整個人滾到中線車道上。鄰近的黑色自小客車駕駛見狀立即閃避，車輛幾乎失控，所幸最後成功將車拉回正常行駛方向。後方車輛也緊急煞車，避免將躺在車道上的男子輾過，整個國道一度陷入混亂。

廣告 廣告

岡山分隊小隊長任國強表示，該車摔出一名男性民眾於中線車道，導致同車道行駛車輛為閃避該民眾險些失控肇事。他進一步說明，俟查證後如有違反交通法規將依法舉發，若有涉及公共危險部分也將依法偵辦。

事發後該名男子自行起身，走向外側車道，而肇事的白色自小客車則停在路肩。（圖／翻攝＿爆料公社）

事發後短短數秒，該名男子自行起身，看起來一臉茫然，一隻鞋子已經不見蹤影。他緩慢走向外側車道，而肇事的白色自小客車則停在路肩。目擊這一幕的網友紛紛在網路上留言，有人形容這是「玩命關頭台灣版」，也有人擔憂如果黑車車主因閃避而自撞，肇事責任該如何認定，甚至可能因此背負過失致死的責任。

值得注意的是，現今大多數車輛在行駛時會自動上鎖，除了安全帶外，車門通常也配備兒童安全鎖功能，一旦上鎖後便無法從車內開啟車門。這次男子為何會從行駛中的車輛摔出，背後原因警方仍在調查釐清中。

更多 TVBS 報導

酒駕男連撞2車肇逃！保險桿掉落成鐵證 隔天才投案仍超標

大小車連環撞釀4傷！ 國道塞2.5hrs 駕駛曝：睡完覺還在原地

通緝移工棄車逃逸、3大車追撞慘烈 國道高雄段「撞」況多

冷血10分鐘畫面曝！ 撞人後躲巷口 終於下車卻是看車損

