TVBS新聞網

國道上躺了人！ 男「摔出車外」1車險失控、後車急剎

李東陞 張立陵
28日國道楠梓路段，一輛白色自小客車行駛中，後座一名男子突然從車內摔出。（圖／翻攝＿爆料公社）
28日國道楠梓路段，一輛白色自小客車行駛中，後座一名男子突然從車內摔出。（圖／翻攝＿爆料公社）

國道上驚險一幕！28日中午時段，原本車輛都平穩行駛在國道一號，不料突然有一名男子，從自小客的後座，突然開車打開，整個人摔在國道上，讓旁邊車輛差點失控，後方車輛見狀也急剎，國道瞬間亂成一團，警方表示目前沒有接獲報案，但已經循線追查。

28日國道楠梓路段，一輛白色自小客車行駛中，後座一名男子突然從車內摔出。（圖／翻攝＿爆料公社）
28日國道楠梓路段，一輛白色自小客車行駛中，後座一名男子突然從車內摔出。（圖／翻攝＿爆料公社）

這起驚險事件發生在國道1號北向的楠梓路段，當時路上車輛正常行駛，突然間一名男子從外側車道的白色自小客車後座掉落出來，整個人滾到中線車道上。鄰近的黑色自小客車駕駛見狀立即閃避，車輛幾乎失控，所幸最後成功將車拉回正常行駛方向。後方車輛也緊急煞車，避免將躺在車道上的男子輾過，整個國道一度陷入混亂。

廣告

岡山分隊小隊長任國強表示，該車摔出一名男性民眾於中線車道，導致同車道行駛車輛為閃避該民眾險些失控肇事。他進一步說明，俟查證後如有違反交通法規將依法舉發，若有涉及公共危險部分也將依法偵辦。

事發後該名男子自行起身，走向外側車道，而肇事的白色自小客車則停在路肩。（圖／翻攝＿爆料公社）
事發後該名男子自行起身，走向外側車道，而肇事的白色自小客車則停在路肩。（圖／翻攝＿爆料公社）

事發後短短數秒，該名男子自行起身，看起來一臉茫然，一隻鞋子已經不見蹤影。他緩慢走向外側車道，而肇事的白色自小客車則停在路肩。目擊這一幕的網友紛紛在網路上留言，有人形容這是「玩命關頭台灣版」，也有人擔憂如果黑車車主因閃避而自撞，肇事責任該如何認定，甚至可能因此背負過失致死的責任。

值得注意的是，現今大多數車輛在行駛時會自動上鎖，除了安全帶外，車門通常也配備兒童安全鎖功能，一旦上鎖後便無法從車內開啟車門。這次男子為何會從行駛中的車輛摔出，背後原因警方仍在調查釐清中。

更多 TVBS 報導
酒駕男連撞2車肇逃！保險桿掉落成鐵證 隔天才投案仍超標
大小車連環撞釀4傷！ 國道塞2.5hrs 駕駛曝：睡完覺還在原地
通緝移工棄車逃逸、3大車追撞慘烈 國道高雄段「撞」況多
冷血10分鐘畫面曝！ 撞人後躲巷口 終於下車卻是看車損

其他人也在看

Ford Territory 1.5T 渦輪版曝光：保發中心揭 99.9 萬關鍵價格，油電 vs 渦輪怎麼選？

Ford Territory 1.5T 渦輪版曝光：保發中心揭 99.9 萬關鍵價格，油電 vs 渦輪怎麼選？

Ford Territory 1.5T 渦輪版曝光：保發中心揭 99.9 萬關鍵價格，油電 vs 渦輪怎麼選？

SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
【Andy老爹試駕】汽油/油電 神車怎麼選? 國產最熱賣 小改款Corolla Cross / Coroll Altis GR SPORT

【Andy老爹試駕】汽油/油電 神車怎麼選? 國產最熱賣 小改款Corolla Cross / Coroll Altis GR SPORT

【Andy老爹試駕】汽油/油電 神車怎麼選? 國產最熱賣 小改款Corolla Cross / Coroll Altis GR SPORT

SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
先漲價再油電同價！免台幣150萬的Mercedes-Benz賓士Electric CLA美國細節公布

先漲價再油電同價！免台幣150萬的Mercedes-Benz賓士Electric CLA美國細節公布

先漲價再油電同價！免台幣150萬的Mercedes-Benz賓士Electric CLA美國細節公布

SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
搶手的來了，限量 50 台！「日本 · 台灣」市場專屬。限定 + 限量版正式亮相！CITROËN BERLINGO「清新綠」限定車款，本週末全台展示中心限量登場 賞車享甜點、試乘再送專屬好禮

搶手的來了，限量 50 台！「日本 · 台灣」市場專屬。限定 + 限量版正式亮相！CITROËN BERLINGO「清新綠」限定車款，本週末全台展示中心限量登場 賞車享甜點、試乘再送專屬好禮

搶手的來了，限量 50 台！「日本 · 台灣」市場專屬。限定 + 限量版正式亮相！CITROËN BERLINGO「清新綠」限定車款，本週末全台展示中心限量登場 賞車享甜點、試乘再送專屬好禮

SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
Peugeot 208大改款預覽？Polygon概念車展示集團次世代技術

Peugeot 208大改款預覽？Polygon概念車展示集團次世代技術

法系車迷準備好了嗎？Peugeot日前釋出全新「Polygon」概念車的首張預告圖，這款車不僅預告了下一代208的設計方向，更代表品牌將全面進入新世代電動化與駕駛科技時代。

地球黃金線 ・ 1 天前
休旅車「正要倒車」遭轎車直撞輕傷　駕駛涉嫌肇逃

休旅車「正要倒車」遭轎車直撞輕傷　駕駛涉嫌肇逃

彰化縣 / 綜合報導 彰化縣員林市的育英路上，昨(26)日發生一起車禍意外，當時一輛黃色休旅車正準備倒車離開，沒想到卻遭到後方衝出的轎車直接撞上，車尾被撞爛，還破了一個洞，所幸車主沒有生命危險，而肇事駕駛事後竟然逃離現場，目前警方已經鎖定身份，將通知他到案說明。一輛黃色休旅車橫在馬路上，正準備倒車往前開，沒想到下一秒，後方突然衝出一輛車，直接撞上休旅車的車尾，連停在一旁的車輛都慘遭波及，畫面怵目驚心，肇事車輛的保險桿及車牌受到巨大撞擊力道衝擊斷裂，就這樣孤伶伶地躺在地上，因為釀禍的龔姓駕駛，事後竟然開著車逃離現場。這起車禍發生在昨日晚上10點多，彰化員林市的育英路上，挨撞的黃車駕駛人已經送往醫院治療，彰化縣消防局員林分隊救護人員說：「患者他是意識清楚，生命徵象穩定，他表示他脖子有一些疼痛，我們救護人員予以頸椎固定。」彰化縣交通警察隊員林分隊長余政忠說：「該不明車輛肇事後逃逸，目前警方已鎖定車主，並通知到案說明。」被撞的黃色休旅車車尾被撞爛，車殼也完全裂開，還破了一個洞，這一撞也讓車主身體受傷之餘心也跟著痛，因為根據了解，這是他才剛買來的中古車，雖然車齡10年但要價破百萬，沒想到卻被人暴衝撞壞，至於肇事男子警方已經鎖定身分，詳細的事發原因與肇責，警方還要調查釐清。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前
《玩命關頭》迷瘋了！保羅沃克最愛的Ford GT、喊價破1700萬

《玩命關頭》迷瘋了！保羅沃克最愛的Ford GT、喊價破1700萬

你願意花多少錢收藏一輛由保羅沃克親自開過的傳奇跑車？美國拍賣網站近日正拍賣一輛2005年Ford GT，出價還剩一週就衝破55萬美元（約台幣1700萬），還持續往上加碼。拍賣資訊指出，這輛GT曾是沃克生前珍藏之一，但詳細入手來源並未公開。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
轎車突從路邊鬼切 後方休旅車追撞側翻2人傷

轎車突從路邊鬼切 後方休旅車追撞側翻2人傷

南部中心／鄭榮文　嘉義報導嘉義太保，27日晚間發生一起驚悚車禍，一部轎車突然從路邊切出來，害後方休旅車閃避不及，高速擦撞後，翻車滑行，場面嚇壞民眾，也造成車上駕駛和乘客擦傷送醫。休旅車一路滑行，地面擦出火光。（圖／翻攝畫面）大馬路旁，藍色轎車緩緩靠路邊停，但才短短10多秒，他又再度往左邊車道切，沒想到，後方高速開來一部白色休旅車，完全來不及反應，高速擦撞，整台車90度側翻，一路滑行20多公尺，冒出火花，最後整台車翻覆，卡在安全島。警消獲報到場，休旅車上一男一女，肢體受傷，趕緊將人救出送醫。誇張車禍發生在27號晚間9點多，嘉義縣太保市，縣道168線，疑似因為藍色轎車突然從路旁鬼切，後方休旅車閃避不及，造成翻車，回到事發現場，藍色轎車被大力往前撞也還卡在路旁，出動吊車來支援。休旅車翻在路面，還好車上兩人順利脫困。（圖／翻攝畫面）附近民眾：「可能是去撞到一台藍色的車，撞到出去看的時候已經翻車了，很大聲。」嘉義縣水上分局第五組組長陳有達：「在路邊暫停的車輛起步的時候，未注意後方來車，與後方來車發生擦撞。」幸好受傷民眾，送醫治療，沒有大礙。詳細車禍原因和肇事責任，還有待進一步釐清。原文出處：轎車突從路邊鬼切！　後方休旅車追撞側翻2人傷 更多民視新聞報導色公公「2度侵犯媳婦」亂倫害懷孕！「竟控她討客兄」獸行曝光最新／高雄鐵皮工廠火警！濃煙竄燒畫面曝　傷亡最新情況出爐桃園大園幼兒園爆火警！地下室抽水馬達燃燒　逾50師生緊急逃生

民視影音 ・ 16 小時前
女駕駛下車沒熄火　男趁機躲進後座搶錢劫車

女駕駛下車沒熄火　男趁機躲進後座搶錢劫車

南投縣 / 綜合報導 超誇張的搶劫，宛如電影情節！南投草屯一名男子，趁一名女駕駛下車沒熄火，走進超商購物時，開門躲進車內，等女駕駛上車開車，他從後座爬到副駕駛座搶走4800元財物，還趁女駕駛下車求救時把車開走。白色轎車停在超商門口，女駕駛車子沒熄火，直接下車進到超商購物，這時一名穿著灰色帽T男子，鬼鬼祟祟開車門進到車內，女駕駛渾然不知，上車開走，半路還停車加油，一直到聽到後座發出聲響，女駕駛才驚覺車上躲了個陌生人，記者VS.其他民眾說：「(如果你是影片中的婦人，妳會怎樣)，我會不知所措，不知道該怎麼辦。」躲在後座的男子，眼看行蹤暴露，乾脆爬到副駕駛座，搶走女駕駛的皮夾和4800元現金，女駕駛把車開到一處宮廟前下車求救，男子直接把車開走，搶錢搶車的過程有如電影情節，記者VS.其他民眾說：「我會不知所措，不知道該怎麼辦。」警方獲報追查，發現車子停在一處巷子，男子已經棄車逃逸，他躲在一處農場貨櫃後方，因為全身爬滿螞蟻癢得不得了，男子想攀爬圍籬逃走，結果被警方逮捕，警方VS.男子說：「先不要動，先不要動，先不要動喔，身上的鑰匙丟掉，全部丟地板上，(這我的鑰匙啦)，這是那台車的耶，東西都丟下，都丟下來。」草屯分局偵查隊長簡伯全說：「車輛未熄火，未上鎖，車輛遭一名陌生男子闖入，趁女子下車尋人求救之際，將車子開走。」警方從男子身上找到女駕駛的車鑰匙還有喪屍煙彈，至於男子為什麼要等到被發現才動手搶錢，他說當時吸完喪屍煙彈，已經無法控制自己，只想找交通工具回家，而女駕駛疑似便宜行事，下車沒熄火，結果被搶錢、劫車，飽受驚嚇。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前
員林撞完溪湖撞! 誇張駕駛酒駕一夜兩撞都肇逃

員林撞完溪湖撞! 誇張駕駛酒駕一夜兩撞都肇逃

中部中心 / 李文華 彰化報導彰化員林市區26日晚間，發生一起肇逃車禍，一輛休旅車在路邊猛撞兩車後肇事逃逸，車牌遺留在肇事現場，沒想到，闖禍駕駛一路往溪湖方向開，又撞上另一名機車騎士也肇逃，警方通知肇事駕駛到案說明，經酒測超標涉嫌酒駕，被依公共危險及傷害罪函送法辦。肇事酒駕駕駛員林撞完後 在溪湖又撞上一名義交後肇逃 警方通知到案說明 依法送辦。（圖／翻攝畫面）黃色轎車在路旁倒車，才正準備起步，後方一輛休旅車砰的一聲撞過來，撞擊力道之強大，肇事車輛保險桿連帶車牌也噴飛。影片另外視角曝光，休旅車猛撞轎車又推撞另外一輛車，波及兩車後，竟然肇事逃逸。救護車緊急到場，因為車禍還造成一名駕駛頸椎不適送醫，車禍發生在26日晚間10點多彰化員林，巨大撞擊聲響，鄰居都出來查看肇事駕駛闖禍後　車牌保險桿還留在原地　接著逃往溪湖後又撞人肇逃。（圖／翻攝畫面）撞車後落跑，駕駛把車開到哪裡呢？原來他一路往彰化溪湖的方向開去，就在溪湖交流道旁，又撞上一名50歲的機車騎士，造成騎士手腳擦挫傷，救護車將傷者送醫觀察，駕駛從晚間10點28分，在員林撞完兩車後，接著又在溪湖肇事，時間已經到11點10分，員林撞完溪湖又撞他都肇逃，警方通知車主到案，對他實施酒測。駕駛酒駕上路，撞了兩輛轎車一部機車，還造成兩人受傷送醫，接下來，將面臨法律責任，替酒駕行為付出代價。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：離譜駕駛接連闖禍一夜兩肇逃　酒駕遭法辦 更多民視新聞報導竹北轎車酒駕逆向衝撞電桿 駕駛臉濺血酒測值0.87婦倒車掉進金山磺港漁港 疑不熟路況送醫不治彰化一車撞兩車釀一傷 駕駛涉肇逃 警循線追查

民視影音 ・ 1 天前
Bavarian Econs將BMW 2002改成電動車，這算是進化還是惡搞經典

Bavarian Econs將BMW 2002改成電動車，這算是進化還是惡搞經典

先前有不少經典車透過電動化重生，近期Bavarian Econs就將BMW 2002裝上電池和電動馬達，在少了引擎聲浪和換檔感受，對於車迷來說這樣BMW 2002的轉變算是進化嗎？在此之前有過Porsche 964、MX-5、T1、Beetle等移除引擎改搭載電動系統重生範例，如今Bavarian Econs將車壇另一經典BMW 2002改成電動車。 Bavarian Econs將2002引擎卸除改配置i3電池模組和Tesla Model S電動馬達，提供2002te(33kWh/180hp/200公里里程)和2002 Turbo(45kWh/250hp/200公里里程)兩種版本。改為電動車後2002，0～100km/h有著6.2秒表現，車重也控制在1,088公斤，因此仍顧及操控樂趣。除了動力系統轉變，座艙部分除安裝桶型座椅，地毯與空調也都有進行更新，音響方面也加入藍芽系統和8支揚聲器與重低音。 車迷之所以喜愛BMW 2002，除經典地位，就是搭載的四缸引擎和手排所帶來的駕駛氛圍和機械感回饋，如今這一切在轉為電動化後全數消失，這樣對於車迷來說是進化還是惡搞，還算經典嗎？Bavarian

Carture 車勢文化 ・ 22 小時前
【嘉偉哥最想測的胎壓顯示器！】奢華風槍 vs 平價風槍 風力大PK！這款充氣床墊竟然比較好躺？｜嘉偉哥蝦皮汽車用品實測EP8

【嘉偉哥最想測的胎壓顯示器！】奢華風槍 vs 平價風槍 風力大PK！這款充氣床墊竟然比較好躺？｜嘉偉哥蝦皮汽車用品實測EP8

現今網路購物非常之發達，只要在家透過網路動動手指就可以買到各式各樣的汽車用品，甚至在購物網站有琳瑯滿目的幾百幾千則好評的熱銷汽車用具，此次GO車誌與嘉偉哥在『蝦皮購物』上隨機選擇了幾樣超高好評的汽車用品，就讓我們一起來看看實測的結果吧！ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車

Go車誌 Video ・ 17 小時前

輔助駕駛遇6狀況恐失效 手未握方向盤最高罰3.6萬

（中央社記者黃巧雯台北27日電）高公局今天表示，輔助駕駛系統「非」自動駕駛系統 ，仍有6種可能無法正確辨識路況情境，包括與前車速差過大，提醒駕駛人若開車時雙手離開方向盤，可處6000元以上3.6萬元以下罰鍰。

中央社 ・ 1 天前
愛玩車／限量50輛！雪鐵龍「布丁狗」限定新色登場

愛玩車／限量50輛！雪鐵龍「布丁狗」限定新色登場

愛玩車／限量50輛！雪鐵龍「布丁狗」限定新色登場

EBC東森新聞 ・ 1 天前
轎車連撞3車！騎士閃不及追撞傷　駕駛徒步逃逸

轎車連撞3車！騎士閃不及追撞傷　駕駛徒步逃逸

台南市 / 綜合報導 台南永康小北路，今(28)日清晨發生一起肇逃車禍，一輛轎車自撞路旁三輛車及店家餐飲設備，後方騎士因為來不及閃避又追撞轎車車尾受傷，沒想到闖禍駕駛沒關心騎士傷勢，竟然企圖開車逃逸，發現車開不了直接下車徒步落跑，現在警方調閱沿線監視器，要追查他的行蹤及他的責任。 轎車直行失控偏移，撞上路旁停放的轎車，再猛撞貨車，接著推撞前方汽車，轎車當場打橫，後方騎士來不及閃避，追撞上去後倒地，騎士受傷搖晃爬起來，到一旁分隔島坐下，沒想到肇事駕駛沒有上前關心，反而打算開車逃逸。記者VS.附近民眾說：「(他在踩油門了)，對，對，他硬要落跑。」闖禍後他發現車子無法開了，拿了東西就下車，徒步落跑，他一路步行來到轉角處，走進巷內內，當作什麼都沒有發生過。附近民眾說：「撞到的時候我們報警，他都沒下車，車尾燈，他的車尾燈就亮了，我看他要走了，那個騎士還坐在車後面，我喊叫騎士走，車能發動不能開了，不能開之後他就下車，往那邊去了。」事發在台南永康區小北路，車禍現場一片狼藉，肇事轎車撞成廢鐵，安全氣囊爆開，被波及的車輛也很慘，板金凹陷車殼碎片四散，第一台被撞的白色轎車，整個輪胎甚至掉出來。記者VS.被波及車主說：「(你的車是停在家門前)，對啊，對。」被波及車主說：「他撞完之後就落跑了，後來警察有去找他的樣子。」駕駛連撞路旁3輛車，包括店家的餐飲設備，撞成這樣還有騎士受傷，肇事駕駛是酒駕？疲勞駕駛？還是有其他原因？轉身落跑後又去了哪？警方調閱沿線監視器，追查駕駛行蹤，人跑了但肇事逃逸責任跑不掉。 原始連結

華視影音 ・ 22 小時前
騎機車可以躲太陽嗎？跨越槽化線會被罰多少？馬路陷阱揭密│汽車小學堂

騎機車可以躲太陽嗎？跨越槽化線會被罰多少？馬路陷阱揭密│汽車小學堂

只要開（騎）車上路，就必須遵守交通規則。雖然大部分規定都很直觀易懂，但路上有不少容易被忽略的細節，只要一個不注意，就可能因違規而吃上罰單。本篇文章，我們繼續幫大家整理幾個常見的交通陷阱，提醒大家注意，避免無心中招。

Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
【新車就是要落地改！】實測 Model Y 原廠圈 vs BC鍛造圈 1000公里電耗表現！最有感的變化竟然是XX？

【新車就是要落地改！】實測 Model Y 原廠圈 vs BC鍛造圈 1000公里電耗表現！最有感的變化竟然是XX？

今天嘉偉哥幫 Model Y 換上全新的 BC 鍛造圈，整體重量比原廠鋁圈更輕，剛性更高，操控明顯更扎實，方向反應更直接。究竟都市傳說的鍛造圈會提升續航表現是不是真的？嘉偉哥親自實測原廠圈和鍛造圈1000公里電耗表現給你看～ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車

Go車誌 Video ・ 18 小時前
世代謝幕：BMW Z4 敞篷跑車「最終版」登場，30年雙座傳奇暫別車壇

世代謝幕：BMW Z4 敞篷跑車「最終版」登場，30年雙座傳奇暫別車壇

儘管先前國內外媒體消息傳的沸沸揚揚，停產日期也一變再變，如今BMW正式確認，現行代號G29的Z4雙座敞篷跑車將於2026年3月停產，這項決定不僅宣告這款廣受好評的跑車將暫時告別市場，更意味著自1995年Z3問世以來，BMW的產品線將迎來長達三十年來，首次有了雙座敞篷跑車的空缺。 為此，BMW推出了Z4「最終版」（Final Edition），向這段黃金跑車時代致以最崇高的敬意。 獨家啞光黑領銜：致敬經典的最終章設計 作為G29世代的告別之作，Z4 Final Edition被賦予了一系列獨特的設計元素，強調其最終版的特殊地位。這款限量供應的車型預計將於2026年1月下旬開始接受預訂，或許也將成…

CarFun玩車誌 ・ 23 小時前
Citroën Berlingo 推「清新綠」車色，本週末全台展示中心亮相確認！

Citroën Berlingo 推「清新綠」車色，本週末全台展示中心亮相確認！

Citroën 總代理 寶嘉聯合向法國原廠爭取，將詢問度極高的經典人氣車色「清新綠」限量導入台灣。此車色法國原廠特別以「日本與台灣限定形式」推出，並未於其他全球市場販售，不僅具備高度稀有性，更象徵法國原廠針對台灣和日本市場的共同需求所做出的專屬回應。

GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
東京移動展2/駛向新榮光　2025日本交通展　TOYOTA Group篇

東京移動展2/駛向新榮光　2025日本交通展　TOYOTA Group篇

在今年度的東京移動展（Japan Mobility Show，簡稱JMS）上，除了MAZDA、SUZUKI、HONDA之外，同為主場選手的TOYOTA Group與NISSAN Group當然也沒有缺席，身為當前全球最大的汽車集團，TOYOTA Group可以說精銳盡出，當然NISSAN Group也不遑多讓！

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前