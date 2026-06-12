國道上3人慢跑 惡作劇？誤闖？最高罰6千

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國道中山高楠梓路段昨（11日）晚間驚見3人在路肩慢跑，讓許多駕駛人看傻眼。（圖／東森新聞）





國道中山高楠梓路段昨（11日）晚間驚見3人在路肩慢跑，讓許多駕駛人看傻眼。

有民眾行經國道中山高楠梓路段時，赫見3人在路肩排成一列慢跑，當場嚇了一跳，隨即通報國道警察。不過警方到場後並未發現3人蹤影。事發在昨（11日）晚間6點多接近7點，當時高雄下著大雨，3個人就這樣排成一列在國道上跑步，到底是惡作劇還是誤闖，目前仍不得而知。

不過在國道上慢跑，依《道路交通管理處罰條例》規定，行人擅自進入國道，可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰，國道警察也提醒民眾，千萬不要以身試法。

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