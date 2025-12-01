國道中壢段半聯結車爆胎撞內側護欄！1轎車險成夾心餅乾

24歲何姓男子駕駛營半聯結車右前輪胎突然爆胎。圖：讀者提供

桃園市今(1)日中午12時21分許，24歲何姓男子駕駛營半聯結車載運物品，行經國道1號北向59.5公里中壢路段，右前輪胎突然爆胎，擦撞到53歲王姓男子駕駛的小客車與內側護欄，事故造成中央分隔島防眩板掉落於南向內側車道，導致雙向後方回堵約5公里，所幸現場無人員受傷，國道警方獲報後立即調派巡邏車查看，並通知交控中心顯示CMS看板並透過警廣宣達用路人注意行車安全，保持行車間距。13時39分排除恢復通車，2名駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。

事故造成中央分隔島防眩板掉落於南向內側車道，導致雙向後方回堵約5公里。圖：讀者提供

國道警方也呼籲民眾，在國道遇到爆胎的應以安全第一人命優先，在爆胎當下，切勿慌張，雙手緊抓方向盤，鬆油門勿踩煞車，以滑行的方式行駛到外側路肩，立即開啟雙黃警示燈，並在後方50公尺擺放三角故障標誌。若無法停靠外側路肩，於車輛停止後，亦應先立即開啟雙黃警示燈，並以隨時注意後方來車的方式下車，將車上的三角故障標誌取出，以面向來車的方式至車輛後方100公尺處放置警示，提醒來車注意，駕駛、乘客趕緊遠離車輛退到路肩，要進行聯絡應在護欄外或較安全處，過程中需隨時注意後方來車，避免遭追撞發生危險，可儘速打1968或利用1968App開啟定位按下警政報案可直通所在位置的國道各大隊，國道警察會立刻給予協助。

國道警方強調，用路人出門前應巡視車輛狀況，胎紋是否正常及胎齡是否老舊，可裝設胎壓偵測器，提早知道輪胎是否有異常；胎紋不足或胎齡老舊致使車輛爆胎，其責任歸屬在駕駛人，且一旦發生事故，往往造成車輛受損及人員傷亡，用路人不可不慎。

