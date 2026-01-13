國道事故不繫安全帶致死率3.6倍 去年21人死亡

記者李佩玲／臺北報導

高速公路行車速度快，一旦發生事故，傷亡程度往往比一般道路更嚴重。據統計，去年國道因未依規定繫妥安全帶而導致死亡的事故共19件，造成21人死亡，交通部高公局呼籲，無論駕駛人或前、後座乘客，均應依規定確實繫妥安全帶，若違規可處駕駛人新臺幣3000至6000元罰鍰。

高公局統計，國道去年因未依規定繫妥安全帶而導致死亡的事故共計19件，造成21人死亡；另未繫安全帶乘客的事故致死率，約為已繫安全帶者的3.6倍，顯示於高速行駛道路上，若未正確使用安全帶，車輛發生碰撞時，車內人員極易因強大衝擊力向前衝撞、拋飛車外，甚至再遭其他車輛2次撞擊，導致嚴重傷亡。

高公局指出，依「道路交通管理處罰條例」規定，汽車行駛於高快速公路，若車內人員未依規定繫安全帶，可處駕駛人新臺幣3000至6000元罰鍰；另孩童應依規定使用合適兒童安全座椅，小型車附載幼童若未安置於安全座椅，可處駕駛人新臺幣1500至3000元罰鍰。為維護國道行車秩序與用路安全，國道公路警察局已運用科技執法設備，持續取締未繫安全帶等違規行為，用路人出發前務必確認安全帶無損毀且已扣緊，並為兒童使用合適安全座椅，以保障行車安全。

無論駕駛人或前、後座乘客，均應依規定確實繫妥安全帶。（高公局提供）

安全帶小知識。（高公局提供）