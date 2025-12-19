國道事故慘況曝！4車碰撞…客運「玻璃半邊破裂」40乘客驚魂、6人送醫

記者陳弘逸／基隆報導

國道1號南向7.9公里七堵路段今天（19日）清晨，驚傳4車追撞事故，其中一輛客運受波及，車頭擋風玻璃嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）

國道1號南向7.9公里七堵路段今天（19日）清晨，驚傳4車追撞事故，其中一輛客運受波及，車頭擋風玻璃嚴重毀損，車上40多名乘客中，有6人受傷送醫，所幸，都無大礙，其餘乘客後由客運公司派車接駁，事故一度造成車流回堵7公里，耗時近3小時才排除，詳細事故原因，仍待釐清。

國道1號南向7.9公里七堵路段今天（19日）清晨，驚傳4車追撞事故。（圖／翻攝畫面）

這起事故發生在今天（19日）清晨6時2分，60歲張姓男子開車行經國道1號南向7.9公里處七堵路段，當時車輛行駛於內線車道，撞到掉落於車道的水桶後緊急煞車，隨後38歲余姓男子駕駛小貨車見狀向中線閃避不及，撞上張男車輛，再擦撞中線車道48歲吳姓男子駕駛的營半聯結車。

廣告 廣告

半聯結車遭撞後，又跟57歲陳姓男子駕駛的客運發生碰撞，整台車偏離道路，停靠外側車道，車輛左半邊毀損，擋風玻璃碎裂。

事故當時，客運上共40名乘客，其中6人輕傷送醫。（圖／翻攝畫面）

事故當時，客運上共40名乘客，其中6人輕傷送醫，出動5車10人前往搶救，所幸，都無大礙，其餘乘客則派其他車輛接駁。

這起事故，一度造成外側車道封閉，後方車流回堵約7公里，由於現場共4車肇事，還包含大型車輛，經需拖吊排除，直到上午8時54分完全排除，恢復通車，初步了解，駕駛都無酒駕，詳細事故原因，仍待釐清。

更多三立新聞網報導

又見毒駕害命？女騎士撞死徒步翁！她自爆「吸毒壓驚」真相未明…人跑了

醋罈打翻？約女學員遭拒…眼紅她跟別人走在一起！健身教練當街失控打人

弱勢悲歌？居無定所帶5個月大男嬰失蹤！警追下落…生父母帶路找出遺體

疑被買通…幫忙「偽造簽到」暗助鍾文智潛逃！信義分局副所長涉貪遭聲押

