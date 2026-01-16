國道事故驚傳拖吊出包！事故車突滑落…壓傷高公局工務段人員緊急送醫

社會中心／陳弘逸報導

國道一號南向91公里處，新竹竹北路段昨晚（16日）發生3車追撞事故，在高公局人員協助拖吊排除事故，疑為將其中一輛肇事車輛固定妥當，導致拖吊時，從拖吊車上滑落，當場壓傷其中一名工務段人員左腳；所幸，傷者無生命危險，送醫治療無大礙。

這起國道追撞事故，發生在昨天晚上（16日）8時30分，事故地點為國道一號南向91公里處，新竹竹北路段。

排除事故過程中，一名工務段人員被壓傷送醫。（圖／翻攝自高公局官網）

據《聯合報》報導，高公局工務段人員前往排除事故時，要協助其中一輛車拖吊，疑未固定妥當，導致車從拖吊車上滑落，壓傷其中一人的左腳，所幸，人送醫治療，無生命危險。

