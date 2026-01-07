國道五楊高架清晨驚魂自撞事故 31歲駕駛車毀命喪匝道現場慘烈

國道1號五楊高架清晨奪命自撞。（圖 ／翻攝畫面）

國道1號五楊高架7日清晨5時13分左右南向70.9公里、楊梅路段發生一起嚴重自撞事故，1名31歲陳姓男子駕駛自小客車行經該路段時，疑似因不明原因，車輛突然失控，猛烈撞上校前路出口匝道的分隔島島頭。由於撞擊力道相當驚人，整輛車幾乎全毀，車頭嚴重變形，零件散落一地，現場畫面怵目驚心。

警消人員接獲通報後迅速趕抵現場，發現陳男受困在嚴重變形的車體內，當時已意識不清。救護人員立即動用器材協助脫困，並緊急將其送往楊梅天成醫院搶救。然而，經醫療團隊全力急救後，仍於清晨6時50分宣告不治，令人惋惜。至於陳男是否涉及酒駕，相關酒測值仍待進一步檢驗釐清。

警方初步表示，事故現場未涉及其他車輛，詳細肇事原因，包括是否因疲勞駕駛、車速過快或其他突發狀況，仍有待後續調查與鑑定。國道警方也再次呼籲用路人，行車時務必遵守交通規則，隨時注意前方路況，保持安全距離，避免疲勞駕駛，特別是在匝道路段更應減速慢行，以確保自身與他人行車安全，避免憾事再次發生。

