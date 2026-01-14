國道五楊高架驚悚現場！故障車上拖吊車 駕駛下車慘遭後車追撞慘死

記者莊淇鈞／新北報導

程男被撞後沒了生命徵象，消防救護員進行急救。（圖／翻攝畫面）

國道1號五楊高架南下林口路段南向 40.62 公里處，昨天（13 日）晚間8時許，發生1起死亡車禍，1輛多元計程車因為故障，上了拖吊車的車斗後，駕駛52歲程姓男子準備從車斗下來到拖吊車副駕駛座，過程中被後方54歲楊姓男子駕駛的汽車猛力撞擊，當場沒了生命徵象，經送醫後傷重不治，而拖吊車駕駛也因此受到驚嚇，因換氣過度送醫觀察，整起事故發生原因及肇事責任歸屬仍待警方後續調查釐清。

程男拖吊車下來遭撞。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發時程男所駕駛的多元計程車疑似行駛過程中發生故障，因此緊急將車開至外側路肩，拖吊車到場後，將故障車連同駕駛程男一起吊上拖吊車的車斗，程序完成後，程男準備從車斗下來到拖吊車副駕駛座，豈料，過程中竟被54歲楊姓男子所駕駛的汽車疑似未注意前方路況，迎頭撞上站在拖吊車旁的程男。

因為猛烈撞擊，程男當場失去生命跡象，雖經由救護車緊急送往林口長庚醫院急救後仍宣告不治，而拖吊車駕駛也因為看見程男當場被撞時的畫面，受到驚嚇換氣過度送醫觀察。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，車輛故障在車道應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外側路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。待援時隨時面向來車，注意後方車輛動態，高公局合法拖吊車到場，就儘速離開現場，以確保安全。

