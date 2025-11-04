生活中心／綜合報導

國道1號五楊高架南向45.3公里處，周一晚間發生4輛車連環事故，不料29歲吳姓女駕駛，下車查看過程，遭後方客運追撞，送醫搶救不治，肇事的鄭姓客運駕駛，對於事故發生經過不願多談。他的主管則表示，因晚間下雨天視線不佳，加上三角架未保持適當距離，才會來不及反應迎面撞上。

車殼零件四散，所有車輛撞成一團，甚至有女駕駛受困在車底，場面相當混亂。

3號晚間7點05分，國道一號五楊高架南向45.3公里處，驚傳五車連撞，釀成一死悲劇。

國道五楊高架「5車連撞」，女駕駛下車查看遭客運撞亡。（圖／民視新聞）





當時29歲吳姓女駕駛，疑似未保持安全車距，先是撞上前方3輛車，當時沒有人受傷，但在吳姓女駕駛下車處理事故過程，遭後方客運撞上，釀成五車連環撞，而吳姓駕駛當時卡在車底，送醫搶救仍宣告不治，也造成車輛一度回堵五公里。

肇事的鄭姓客運駕駛，週二下午在警方的陪同下，向死者致意、神情低落，對於事故經過不願多談。





國道五楊高架嚴重車禍，車輛變形。（圖／民視新聞）





肇事客運司機主管 劉先生：「有看到雨刷，前面玻璃還是有雨 有一點小雨，氣候不是很佳，我看到他的影片是他看到有一個小三角，看到的時候就來不及，因為她放在車後面一點點，不是像我們那樣100公尺，等他發現了就已經出碰了。」

鄭姓駕駛的主管表示，因為晚間下雨天視線不佳，加上三角架未保持適當距離，導致駕駛來不及反應才會迎面撞上，警方也呼籲駕駛，發生事故當下，快拍照、速移車、確保人沒事，就儘速移置安全處，避免釀成悲劇發生。

